В центре Москвы лихач насмерть сбил таксиста, который вышел на дорогу из-за лопнувшего колеса

Виновник аварии сразу после случившегося скрылся с места ДТП

Рано утром в среду, 15 сентября, жуткая авария случилась в центре Москвы, на оживленной городской магистрали Проспект Мира. На часах было около шести утра, когда водитель такси остановился на дороге из-за лопнувшего колеса. Чтобы устранить неисправность мужчина вышел на проезжую часть, а помочь ему вызвался пассажир. В этот момент по дороге неслась легковушка, которая как кегли раскидала обоих.

- Водитель такси погиб на месте аварии. Его пассажир получил травмы и был госпитализирован, - сообщили kp.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Виновник аварии сразу после случившегося скрылся с места ДТП. Вычислить его помогли городские камеры наружного наблюдения.

- В результате оперативных действий, сотрудниками Госавтоинспекции был обнаружен скрывшийся с места ДТП автомобиль - "Лада Приора", в настоящее время устанавливается место нахождения водителя, - добавили в Госавтоинспекции столицы.

Помимо оставления места аварии, мужчина в момент ДТП двигался с явным превышениям скорости. Возможно, именно это и привело к столкновению с пешеходами на проезжей части.

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