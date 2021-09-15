Жилье медикам и поддержка одаренных детей: Тульский губернатор Алексей Дюмин рассказал Владимиру Путину об итогах пятилетней работы по развитию региона

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Вместе с главой региона с президентом беседовали врачи, педагоги и школьники. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Владимир Путин 14 сентября в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Президент собирался обсудить итоги пятилетней работы по развитию региона, в том числе самых важных для его жителей сфер – здравоохранения и образования. Встреча прошла в необычном формате. Алексей Дюмин вышел на связь с главой страны не из своего рабочего кабина, а со стройплощадки перинатального центра в Туле. О том, что нового в регионе появилось за последние пять лет, вместе с губернатором президенту рассказывали врачи, учителя и школьники.

- Мы с вами хотели поговорить о развитии Тульской области, но я вижу, вы предлагаете вот такую несколько необычную встречу и пригласили на нее ваших коллег из различных отраслей, - отметил в начале беседы Владимир Путин. - Это очень, мне кажется, своевременно и правильно, и интересно будет послушать не только главу Тульской области, но и тех людей, которые работают в жизненно важных сферах.

Алексей Дюмин рассказал, как продвигается строительство перинатального центра. Одна из самых современных клиник центральной России практически готова, остались последние штрихи. Губернатор отметил, что новый перинатальный центр - это долгожданный для Тулы объект. Будущим мамам и новорождённым в нем будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь.

- Несколько лет назад я обратился к вам с просьбой о строительстве центра. И при вашей поддержке проект почти завершён. В январе он начнёт работать, - рассказал Алексей Дюмин.

Президент поинтересовался, сколько будут получать специалисты перинатального центра. По словам губернатора, средняя зарплата врачей составит 70 тысяч рублей в месяц - это выше среднего уровня по области. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что необходимо и дальше работать над ростом доходов жителей региона.

Глава области также рассказал о пятилетней программе модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшей по поручению президента. Из федерального бюджета на нее выделяется более 7,5 миллиардов рублей. На эти средства будут модернизированы больницы, поликлиники и амбулатории, построены модульные фельдшерско-акушерские пункты, закуплено новое оборудование. Особое внимание – на привлечение новых кадров, особенно в медучреждения на селе. Для этого в регионе создан комплекс мер поддержки специалистов, в том числе стимулирующие выплаты врачам самых востребованных направлений. Кроме того, медиков бесплатно обеспечивают служебным жильем. Врач Юлия Рожкова, например, приехала в регион из Краснодарского края после того, как закончила Рязанский медуниверситет. Получила служебное жилье, работает педиатром. Молодой специалист призналась Владимиру Путину, что свое будущее она теперь видит именно в Тульской области.

Еще одна эффективная мера поддержки – разработанная правительством области программа индивидуального жилищного строительства для врачей. Благодаря ей у медиков есть возможность получить комфортные дома в отдельном коттеджном поселке.

- Здорово, что губернатор предложил и реализует эту программу. Это один из ключевых элементов закрепления медицинских кадров на местах, - одобрил Владимир Путин.

В Тульской области строится еще один важный медицинский объект – региональный онкологический центр. По словам врача-онколога Михаила Бобкова, онкослужба региона за последнее время сделала серьезный рывок вперед. Обновлена материально-техническая база, открылись первичные онкологические кабинеты в муниципалитетах. Рак в регионе сегодня лечат по единым международным протоколам с использованием современного оборудования. Владимир Путин отметил, что благодаря усилиям губернатора ситуация сдвинулась с места. Президент попросил и дальше уделять развитию онкослужбы первоочередное внимание, учитывая, что Тульская область находится в Чернобыльской зоне.

Следующими слово взяли педагоги. За последние три года в Тульской области построили 15 новых детских садов, вскоре будут готовы еще восемь. Поручение президента – ликвидировать очереди в детские сады, включая в группы для малышей до трех лет – было выполнено еще в конце прошлого года. В регионе появились три новых школы, сейчас достраиваются еще две, на 1500 мест. А в 2022-2024 годах строители сдадут ещё две школы на 1000 мест.

Особое внимание уделяется развитию юных талантов. В регионе работают два центра поддержки и развития одарённых детей. Еще один, «Созвездие», создается по модели всероссийского центра «Сириус». Как сообщил президенту глава Яснополянского центра поддержки одаренных детей Александр Сухоруков, 72% его выпускников закончили школу с медалями и поступили в самые престижные вузы страны. Одна из учениц центра – одиннадцатиклассница Алена Семирикова рассказала Владимиру Путину о том, какие возможности открываются перед воспитанниками после учебы. Девушка также поделилась своими впечатлениями о Туле: по ее словам, за последнее время в областном центре появилось много красивых мест, где нравится гулять молодежи. Самые популярные места горожан для прогулок - набережная и Музейный квартал.

Глава региона Алексей Дюмин добавил, что работа по созданию комфортной городской среды идет во всех муниципалитетах. В рамках нацпроекта регион благоустроил 1165 дворов и 111 общественных пространств, 22 парка и 29 скверов. Масштабные реставрационные работы прошли в 11 малых исторических городах и поселениях Большой засечной черты.

Она из проблемных сфер, в которых руководству Тульской области еще многое предстоит сделать, - расселение аварийного жилья, требующее больших капиталовложений. За предыдущие два года за счет средств региона было расселено более 25 тысяч аварийных квадратных метров. В новые квартиры въехали полторы тысячи человек. До конца 2023 года новое жилье получат еще 3,5 тысячи человек.

- Мы опередим план на два года и продолжим эту работу, так как в области остаётся большое количество аварийных домов. Необходимо расселить ещё 250 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ваше решение о выделении регионам 45 миллиардов рублей на эти цели будет способствовать переселению жителей в комфортные условия, - рассказал Алексей Дюмин, попросив президента поддержать инициативы региона. По его словам, серьёзной финансовой поддержки федерального центра также требуют ряд вопросов в сфере экологии, дорожного строительства, укреплении системы здравоохранения. Владимир Путин пообещал, что направит эти проекты правительству РФ для дальнейшей работы. Президент поблагодарил Алексея Дюмина за то, что встреча прошла в таком неформальном ключе.

- Мне было очень приятно поговорить с людьми, которые занимаются конкретными важнейшими сферами деятельности, и почувствовать, как они относятся к тому, что реально происходит «на земле»», - отметил глава государства.