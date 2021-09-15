Украинские спецслужбы вынудили крымских татар пойти на диверсию под страхом убийства детей

Задержанные в Крыму члены запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» диверсанты дали подробные показания в ФСБ России. Фото: ФСБ России

Задержанные в Крыму члены запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» дали подробные показания в ФСБ России. Они откровенно, со слезами на глазах рассказали, как их за деньги вербовали сотрудники украинской разведки, как потом угрожали убить их детей.

- Все началось с того, что я познакомился с первым заместителями главы (организация запрещена в России - прим.Авт.) «Меджлиса» Нариманом Джеляловым. Он дал мой телефон сотрудникам украинской разведки. Эти люди пообещали нам с братом 50 тысяч гривен (тогда было 1800 долларов) за взрыв газопровода в Крыму. В Херсоне была встреча, где нас попросили заполнить анкеты, а потом в Крым прислали передачки с конфетами и мягкой игрушкой для детей, в одной из них оказалась головка сыра. Позвонили и сказали, мол разрежешь, а в ней то, что мы тебе показывали в Херсоне (бомба -прим.Авт.), - рассказывает на допросе Асан Ахтемов.

Рядом с ним сидит брат Азис. Он говорит, что украинские спецслужбы следили за ними круглосуточно и даже угрожали убийством их детей.

- Звонят и говорят: выгляни в окно, у тебя дочка играет сейчас в песочнице, а сын у бочки стоит. А за домом у тебя орех растет, в следующий раз, когда выглянешь, твои дети там будут висеть. Возьмешь то, что тебе дали и сделаешь то, что тебе сказали, - плачет Азис.

В ролике ФСБ можно увидеть лица всех организаторов и исполнителей диверсии на газопроводе у села Перевальное Республики Крым, который украинские спецслужбы устроили 24 августа, в День независимости Украины.

Среди них трое граждан России Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы, которые были связаны с запрещенной в России организации «Меджлис» и сотрудники спецслужб Украины Максим Мартынюк, Виктор Зелинский, их непосредственный командир - начальник ГУР МО Украины Кирилл Будановов.

Сотрудники ФСБ также выяснили, что взрывное устройство в головке сыра из Херсона в Крым было доставлено бывшим агентом украинской разведки Ризой Ягьяев-Велиулаевым, который ранее сбежал из Крыма на Украину после сорванной террористической акции в августе 2016 года.

Напомним, что по факту взрыва возбуждено угольное дело по статье «диверсия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Сотрудники ФСБ России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.