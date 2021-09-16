Откуда берутся ковид-диссиденты?

Член-корреспондент РАН, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий

1. Наша страна стала рекордсменом в Европе по смертности от ковида.

Ковид-диссидентами не рождаются. Ими становятся. Как, почему – вопрос интересный.

В России эпидемию многие сначала просто отрицали. Случайно ли? – Вряд ли. И в СМИ, и в социальных сетях прошла волна мутных публикаций, сеющих неверие.

Когда отрицать коронавирус стало невозможно, люди стали болеть и умирать, пошла волна публикаций против масок и соблюдения социальной дистанции, любых мер борьбы с эпидемией. Дескать, противоречат личной свободе граждан, да и вовсе не нужны, мешают жить. Защитные меры от болезни и смерти «мешают жить»? – Оригинально, однако…

Потом отечественные ученые совершили грандиозный прорыв – создали две лучшие в мире вакцины. В научном сообществе с этим вообще никто не спорит. А в электронных сетях распространяется волна противоположных слухов.

Государство обеспечило вакцинирование бесплатно и всем желающим. Теперь оказывается, что в Израиле вакцинировано более 70% населения. В России 27,5%. В мире мы сейчас по вакцинации находимся на 86 месте. Совсем недавно были на 74-м. Опускаемся. С чего бы это отставание?

Следующая проблема: в том же Израиле вакцинированные стали заражаться от непривитых, наличие которых создает достаточную массу для распространения новых штаммов. Защита организма привитых ими пробивается.

В России больше непривитых, больше опасность. В нашей стране сейчас высочайшая в Европе смертность от ковида. Почему так?

Для меня, как ректора вуза, ковид стал проблемой № 1. Если люди в вузе не привиты – образование невозможно. Один заболевает – десятки идут на карантин. А «дистанционка» - вообще не образование. Разобраться в происходящем с вакцинацией оказалось не сложно.

Для разжигания ненависти к ректору троллям была разослана актерская проба Заслуженного артиста России А.С. Запесоцкого в норковой шубе.

2. Как студенты СПбГУП нашли секту антипрививочников

В нашем университете достаточно людей, профессионально способных увидеть сильнейшее давление на население страны, жесткую борьбу с вакцинацией. За последние недели получены достаточно точные данные: в России против прививок действует незарегистрированная организация, имеющая четкую вертикальную структуру, значительные средства и профессиональных специалистов по части оболванивания населения. Используются технологии современных сект.

Главный канал влияния – социальные сети. А методы работы – те же, что используются США при организации цветных революций: Тунис, Египет, Украина, Белоруссия… Везде работают по пресловутой методичке Шарпа. Работают примитивно, но надежно.

В конце августа российские СМИ осуществили ротацию фейка: якобы в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов «принято решение не выдавать дипломы отказникам – в наказание за непослушание». Мнения членов ученого совета вуза о необходимости усиления фундаментальной подготовки специалистов были превращены журналистами в официальное решение совсем иного свойства. От обмена мнениями до принятия административного решения – дистанция огромного размера.

Этот фейк – глупость, конечно. Подтасовка фактов, нацеленная на привлечение внимания части массовой аудитории, не желающей думать. Но именно таким образом у нас СМИ сейчас и повышают свои рейтинги. А этим пользуются ловкие люди.

Нарочно ли журналистам фейк подсунули, или нет, но сразу же после его публикации социальные сети СПбГУП подверглись массированной атаке извне. Сотни и сотни сообщений, написанных под копирку, но с маленькими различиями. Разные люди создавали вариации одних и тех же реплик, присылали их нам. Проклятия, ругань, оскорбления.

Было видно, что каждый из десятков анонимных авторов создавал в сети десятки фейковых аккаунтов – без фотографий владельцев, каких-либо данных о них, без подписчиков и истории переписки. С одного пустого аккаунта шла реплика, с других, принадлежащих тому же создателю, – лайки с одобрением себя любимого. Неискушенный пользователь вполне мог принять такое за искреннюю реакцию масс, но…

Этот вид жульничества хорошо изучен. Подобное в практике называется атакой троллей. Заказчик платит фирме-посреднику от 50 до 1500 рублей за одну реплику в сети в зависимости от сложности работы.

У нас университетскими сетями занимается студенческий актив. Есть магистранты и аспиранты, профессионально изучающие соцсети. Они быстро нашли сайт, рассылающий наемникам инструкции. Вот один из фрагментов шпаргалки для троллей:

«!! ВНИМАНИЕ ДЕЙСТВИЕ!!

ПИШЕМ комментарии в последнем посте Университета Профсоюзов, что в нашей стране НЕТ принудительной вакцинации от ковида, кто будет отвечать за побочные действия экспериментальных препаратов? Запесоцкий или Университет?

Никакие медицинские вмешательства недопустимы, напоминаем про Нюрнбергский кодекс 1947, про президента РФ напомнить можно, который со всех утюгов говорит о добровольности вакцинации в стране.

@spbgup_official

ОТМЕЧАЕМ университет Профсоюзов и Запесоцкого в сториз в инстаграме, с коротким комментарием: «ПОЗОР» такому учебному заведению и ректору, где культивируется МЕДИЦИНСКИЙ ФАШИЗМ.

ОТМЕЧАЙТЕ в сториз

БУДЕМ РЕПОСТИТЬ!!!»

Легко увидеть, что так эта секта атакует не только нас, но и всю страну – органы власти, различные организации, врачей, рядовых граждан, СМИ и т.д. Цель – срыв вакцинации.

Фрагмент инструкции троллям от организаторов нападок в социальной сети

3. Антипрививочников оболванивают духовные наследники Гитлера

Американский «общественный деятель» Джин Шарп в начале 90х годов сформулировал в своей методичке «198 принципов ненасильственного противодействия власти». Таместь раздел «Методы отказа от социального сотрудничества», прямо по которому и написана инструкция для атаки троллей на наш университет.

Разумеется, далеко не все участники подобных грязных делишек пакостят за деньги. Пастыри экономят на пастве, «окучивая» и привлекая бесплатно добровольцев - специфический человеческий материал. Очевидно, что для умного и образованного человека заниматься переписыванием шпаргалок – себя не уважать. Здесь нужны темные и агрессивные люди, одержимые дурной идеей.

Подобные вещи на сегодня хорошо исследованы. По сути речь идет о создании интернет-секты, где объединяющая идея изначально не конструктивна. Например, любовь к «богу Кузе». Но лучше – ненависть к власти, протест против собственного материального положения, жажда перемен, пусть даже без перспектив на их реализацию и т.д. Стадо сектантов при любой власти будет убогим и нищим, но оно охвачено страстью и потребностью излить свою злость на кого-либо. И этим пользуются.

Антипрививочников объединила утвердившаяся в России атмосфера победившего оккультизма. Организаторы их секты - люди, очевидно, не глупые и не бедные. Отличный федеральный сайт и региональные отделения, юридическая поддержка, налаженная система информирования и проведения мероприятий немалых денег стоят.

Отказники объединились якобы с целью (цитирую): «защита прав и свобод, выступаем против медицинского фашизма и принуждения к вакцинации». Замечательная, вечная идея романтического либерализма: защита попранных прав и свобод, приоритет личности и человеческого достоинства, свобода выбора и проч. и проч… Собственно, так и зарабатываются политические и социальные дивиденды множеством манипуляторов и проходимцев.

Какими способами эти «романтики» реализуют свои задачи? Действительно демократическими? Как бы не так!

– Действуем по методичке. Рассылаем подробную инструкцию: что, как, когда следует сделать, на какую кнопочку нажать, что именно написать. Не либерально как-то? Плевать, зато практика говорит, что вполне эффективно. Пункт 55 методички Шарпа выполнен. Пункт 56 выполнен. Что дальше? 57? 62? 63?

Понятно, что по готовым лекалам, по подробным методичкам, по расчерченным кем-то клеткам игрового поля можно двигать только зомбированных невежд, свято верующих в насильственное чипирование, мировое правительство и проч. Так используют только отравленных оккультизмом, тотальной необразованностью, нуждающихся в пошаговой инструкции в собственном якобы «свободном» выборе функционеров.

Вспомним принципы эффективной пропаганды, сформулированных одним известным автором в известной книге: пропаганды должно быть много, она должна шокировать, быть простой и доходчивой, трактоваться однозначно, взывать к чувствам, а не к так называемому разуму.

Узнаете почерк методички антипрививочников? А автора этих принципов пропаганды знаете? – Адольф Гитлер, книга «Моя борьба». Так кто тут фашист, у нас в России?

Пока эти беснуются, нормальная жизнь страны разваливается. Врачи сбиваются с ног. Погибло уже около 200 тысяч россиян. И что, будем терпеть все это и дальше?..