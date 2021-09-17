Все, что нужно знать о газификации в России: Сайт KP.RU, Радио «КП» и «Газпром межрегионгаз» запускают Прямую линию

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз"

Весной нынешнего года Президент России Владимир Путин поручил обеспечить завершение догазификации страны до 2023 года.

Россияне из разных регионов страны, живущие как в крупных, так и в небольших населенных пунктах, где уже проведен газ, получили возможность бесплатно газифицировать свой участок.

Сказано – сделано. В регионах уже ведется работа. Специалисты подсчитали, что бесплатной газификацией могут воспользоваться несколько миллионов россиян.

Подать заявление на подключение к газу россияне смогут несколькими способами: через мобильные пункты, обратившись в офисы или на сайт газораспределительной организации (ГРО), на портале Единого оператора газификации connectgas.ru и портале Госуслуг.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз"

Подведем итог:

- Газ смогут получить владельцы тех участков, которые расположены в уже газифицированных населенных пунктах.

- До границ участка трубы проложат совершенно бесплатно.

- Владельцу дома останется только оплатить прокладку труб и установленное оборудование. А это – экономия в разы!

Тем не менее, у желающих газифицироваться остается немало вопросов.

Специально для них Медиагруппа «Комсомольская правда» и «Газпром межрегионгаз» запускают совместную прямую линию с населением «Газификация России: вопросы и ответы». Это будет площадка, через которую мы будем рассказывать, как стать участниками программы, какие документы для этого понадобятся и о прочих нюансах.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз"

Итак, как будет работать наша прямая линия?

1. Задать вопрос можно будет через сайт kp.ru, а также группы «Комсомольской Правды» в соцсетях и мессенджеры.

2. Каждую неделю эксперты будут отвечать на ваши вопросы, в том числе разбирая наиболее распространенные, связанные с подключением газа.

3. В ноябре глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда» будет рассказывать о текущей работе, а также отвечать на вопросы наших читателей и слушателей.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз"

Старт прямой линии – 20 сентября. Работа линии продлится до 15 ноября.

Свои вопросы можно задавать уже сейчас - на сайте kp.ru!