МакSим опубликовала первые фото с дочкой после выхода из больницы

Певица МакSим. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Максимова) поделилась в Инстаграме первыми фотографиями, сделанными после выписки из больницы. 38-летняя артистка вышла на прогулку вместе со старшей дочкой Александрой. Певица решила насладиться солнечным днем и хорошей погодой: прогуляться по скверу, покачаться на качелях. А затем мама с дочкой сфотографировались, сидя рядом на скамейке.

На снимках видно, как сильно похудела звезда за время медикаментозной комы. Почти месяц Марина провела во сне, все это время ее жизнь поддерживали аппараты. Вернувшись с того света, артистка первое время чувствовала себя очень слабой и заново училась ходить. Сейчас, по словам певицы, она весит всего 43 килограмма, но быстро набирает вес и приходит в норму.

38-летняя артистка вышла на прогулку вместе со старшей дочкой Александрой. Фото: Инстаграм.

К счастью, кома не затронула память певицы, никаких нарушений в работе мозга нет. Певицу лечили в «красной зоне», изолировав от всех, даже от самых близких родственников. Пока МакSим была без сознания, заботу о ее дочках – 12-летней Александре и 6-летней Марии взяла на себя бабушка. Девочки не видели маму с середины июня и снова смогли пообщаться с ней только в августе, когда Марина пришла в сознание. 13 августа певицу выписали из больницы, и сейчас она продолжает реабилитацию дома.

- В первую очередь, хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу также поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня, - написала Марина в Инстаграме после того, как вышла из медикаментозного сна.

Певица решила насладиться солнечным днем и хорошей погодой. Фото: Инстаграм.

На днях МакSим дала больше интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказала о перенесенной болезни. Певица призналась, что пока она лежала в медикаментозной коме, у нее дважды останавливалось сердце. Сейчас она испытывает радость просто от того, что живет – может ходить, дышать и радоваться каждому дню.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - призналась Марина Ксении Собчак.

Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала, поскольку артистка вовремя не обратила внимание на свое плохое самочувствие. Несмотря на высокую температуру, она вышла на сцену в Казани. Марина считала, что у нее обычная простуда, ведь тесты на ковид показали отрицательный результат.

- Когда я была в Казани, у меня поднялась температура до 40, - рассказала MакSим. - Я сделала к тому моменту несколько отрицательных тестов на коронавирус. Я думала, что это обычная простуда.