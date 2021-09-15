Панин в розовых кружевных трусах похвастался голой женой

Алексей Панин переехал в Испанию. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин – известный приверженец нудизма. После переезда на ПМЖ в Европу 44-летний артист не изменил своей страсти. Благо, в Испании, где обосновался звезда «Жмурок», есть целые курорты для нудистов. Загорай, купайся, обедай в ресторане – и все это голышом. Именно в такой отель Панин и отправился на отдых вместе со своей женой Евой.

Напомним, осенью прошлого года артист обрел семейное счастье. Его избранницей стала 40-летняя москвичка Ева Тарлакян. Супруга полностью разделяет специфические пристрастия актера: она тоже любит загорать голышом и посещать свингерские тусовки. Поэтому на снимках, выложенных Паниным в Инстаграме, его жена позирует в бассейне совершенно обнаженной. Сам же Алексей искупался в искусственном водопаде, натянув на себя женские розовые трусы. Впрочем, как пояснил артист в подписи к фото, он прикрылся кружевными стрингами исключительно чтобы не смущать подписчиков.

Алексей искупался в искусственном водопаде, натянув на себя женские розовые трусы. Фото: Инстаграм.

На другом фото Алексей вместе с супругой прогуливаются по курорту – разумеется, тоже голышом. Интимные места жены на снимке Панин прикрыл сердечками. Себе же нарисовал трефового туза. При этом фолловеры отметили, что актер явно польстил себе и сделал туза гораздо большего размера, чем того требуют его природные данные.

Осенью прошлого года артист женился на 40-летней москвичке Еве Тарлакян. Фото: Инстаграм.

В комментариях подписчики каждый раз напоминают актеру, что у него подрастает дочь. Анне Паниной 14 лет, вслед за отцом она переехала в Испанию.

- Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди, - рассказывал Панин в интервью на YouTube-канале DAVA.

Сам артист тоже давно мечтал о переезде в Европу.

- Я хочу уехать. Я не хочу больше, как раньше, сниматься в 5-20 проектах параллельно, - сообщил артист в том же интервью. - Мне больше не нужен дом на Рублевке. Мне нужна маленькая квартира, деньги, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде, больше не на BMW, ездить туда, куда хочу. Как все нормальные европейцы жить и радоваться жизни.

Актер и его жена отдыхают на нудистском курорте. Фото: Инстаграм.

После отъезда из России Панин и его дочь обосновались в районе Аликанте, где у артиста есть друзья. Квартира в курортном городке Торревьеха обошлась актеру в 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление.

О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Алексей призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит.