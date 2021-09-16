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Здоровье16 сентября 2021 7:07

Эксперты рассказали, с какого возраста разрешено заниматься фитнесом и какие есть противопоказания

Разбираемся, зачем детям эти занятия, и нужно ли оплачивать тренера, или можно тренироваться самостоятельно
Анна КУКАРЦЕВА
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Фитнес подходит не только для взрослых, детям он тоже разрешен

Фитнес подходит не только для взрослых, детям он тоже разрешен

Фото: Shutterstock

По официальной статистике ВОЗ, более 80% подростков в мире испытывают недостаток физической активности. Осенью и зимой дети поголовно будут сидеть дома, перед телевизором. На прогулку не выгонишь. Где брать силы? Может, выходом станет детский фитнес? Что это такое, кому подходит, а кому нет, мы расспросили Руслана Гафурова, сооснователя Motify, онлайн-сервиса для тренировок с персональным тренером.

1. Нужно ли малышам заниматься фитнесом?

- Фитнес подходит не только для взрослых, детям он тоже разрешен, - объясняет Руслан Гафуров. - Конечно, речь идет не о поднятии штанги или десятикилометровых пробежках на беговой дорожке, а о несложных тренировках, которые включают в себя упражнения из гимнастики, йоги, борьбы, аэробики и так далее. В целом детский фитнес направлен на заботу о здоровье и поддержание тела ребенка в тонусе.

2. Может, лучше в спортивную секцию? Чем от них отличается детский фитнес?

- Во-первых, на фитнесе ребенок понемногу занимается различными упражнениями — растяжкой, йогой, силовыми. Во-вторых, детский фитнес не направлен на достижение каких-то показателей или побед. Это больше игровой процесс. Мы не пытаемся вырастить чемпиона или заставить детей соревноваться — тренировки нужны, чтобы ребенок лучше почувствовал свое тело, поиграл, повеселился и заодно набрал нужную норму физической активности. Тренер не будет требовать от детей строгого следования программе, наоборот, учтет их индивидуальные особенности.

3. С какого возраста можно заниматься?

- Строгих ограничений нет: главное, чтобы ребенок мог твердо стоять на ногах, понимать указания тренера и выполнять их. Вообще, педиатры говорят, что, как только ребенок начинает ходить и бегать, он должен как можно больше двигаться — так формируется здоровый организм.

Дочке одного из наших сотрудников 2,5 года. Она уже немного тренируется.

4. Какие упражнения входят в тренировку?

- Никаких поднятий тяжестей или нагрузок на пределе: все мягко и увлекательно. Например, бег на месте, прыжки, кувырки (конечно, под контролем взрослого), повороты туловища, махи руками и ногами. Фитнес для самых маленьких — это много движения и веселых игр.

Для детей постарше доступно больше различных упражнений, а подростки при желании могут заниматься уже практически взрослым фитнесом. Если ребенок занимается с персональным тренером, ему подберут оптимальную программу. Упор сделан на безопасность и правильную технику выполнения упражнений.

5. Зачем это вообще нужно?

Это регулярная и контролируемая нагрузка. Она идет на пользу не только физической форме ребенка, но и его психологическому состоянию.

* От регулярных занятий повышается выносливость и сила, становятся крепче кости и мышцы.

* Физическая нагрузка идет на пользу иммунитету — дети реже болеют.

* Тренировки и умение грамотно выполнять различные упражнения помогают защитить организм от травм — это полезно, если ребенок занимается каким-либо видом спорта. Вообще, результаты в различных видах спорта после регулярных занятий фитнесом улучшаются, ведь ребенок начинает лучше владеть своим телом.

* На тренировке дети выплескивают избыток энергии — родители знают, как это бывает важно.

* Занятие фитнесом в игровой форме с самого детства приучает ребенка к физической нагрузке, и в будущем ему не нужно будет искать дополнительную мотивацию, чтобы пойти в спортзал или выйти на пробежку: движение станет частью его жизни.

* Если занятия проходят в группе, ребенок научится взаимодействовать с другими детьми и тренером, освоит групповую дисциплину. Это полезно, если он не ходит в детский сад или испытывает сложности в общении с ровесниками.

6. А это не вредно? Есть противопоказания?

- Если регулярно посещать тренировки и грамотно выполнять упражнения (тут поможет тренер), вреда нет, - поясняет Руслан Гафуров. - Но в любом случае необходимо сначала проконсультироваться с педиатром, особенно если у ребенка есть какие-либо особенности здоровья.

Абсолютных противопоказаний для детского фитнеса тоже нет — заниматься могут все дети, просто тренер подберет программу для ребенка с учетом его физической формы. В целом, если вы решили отдать ребенка на фитнес, вам нужны консультации двух специалистов — педиатра и сертифицированного тренера. После того как врач даст добро, а тренер подберет упражнения, можно начинать занятия.

7. Как начать? Можно ли все проводить дома?

Детским фитнесом легко заниматься дома, если у вас есть на это время и вы уверены, что сможете помочь ребенку грамотно выполнять упражнения. Вот несколько советов:

Не забывайте о разминке и заминке: первые 5-10 минут должны содержать совсем легкие упражнения, чтобы суставы и связки разогрелись, а в конце нужно выполнить простую растяжку.

Упражнения должны быть легкими. Не стоит требовать от ребенка выполнения упражнений на пределах его возможностей. Обычно достаточно 10-15 повторений с собственным весом (уберите гантели и тем более штанги).

Уделяйте много внимания технике выполнения упражнений. Она гораздо важнее количества повторений или сложности. Когда ребенок научится приседать или отжиматься правильно, можно будет постепенно и мягко увеличивать нагрузку — но не раньше.

Не оставляйте ребенка одного. Взрослый обязательно должен контролировать выполнение упражнений.

Не забывайте об отдыхе. Не стоит ежедневно устраивать часовую тренировку: детскому организму (как и взрослому, кстати) нужно время на восстановление. 3-4 тренировки в неделю продолжительностью не более 30-40 минут каждая будет достаточно.

Главное, чтобы ребенку было весело. В первые семь лет основная деятельность для малыша — игра, поэтому и тренировку нужно проводить в игровой форме. Вместо скучного «а сейчас сделай пять приседаний» придумайте игру, будто ваш ребенок — лягушонок, и ему нужно допрыгать от кровати до шкафа, опускаясь на корточки при каждом прыжке. С детьми постарше уже можно выбирать более «взрослые» упражнения, но все же старайтесь не занудствовать.

Не ждите от фитнеса мгновенных результатов. Вообще стоит помнить, что вы не чемпиона выковываете, а просто вместе развлекаетесь и набираете свою норму физической активности.

А если вам сложно найти столько времени или вы сомневаетесь, что сможете правильно поставить технику, можно обратиться к услугам тренера. Необязательно искать фитнес-центр с подходящими услугами — заниматься можно и дома с тренером онлайн.

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ