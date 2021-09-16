Такой будет РМК-Арена в Челябинске в 2023 году по завершении строительства. Автор фото Олег Ковалюк

В Челябинске началось возведение многофункционального спортивного комплекса - РМК-Арены. На месте будущего объекта собрались звезды мирового спорта: легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Поветкин, заслуженный тренер по волейболу, президент и главный тренер клуба «Уралочка – НТМК» Николай Карполь… Согласитесь, редко, когда можно встретить этих и иных звезд мирового спорта на одном мероприятии. Но на сей раз для этого был весомый повод.

Почетные гости приехали, чтобы принять участие в торжественной закладке первого камня РМК-Арены – самого большого спортивного комплекса на Урале. На церемонии присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, инвестор проекта.

- РМК-Арена - это сверхзнаковый объект для всех нас, - подчеркнул Алексей Текслер. - Здесь будет заниматься большое количество детей, здесь будут проходить соревнования не только российского, но и международного уровня. Уверен, что арена будет очень востребована жителями региона.

По словам губернатора, строительство Русской медной компанией спортивного комплекса РМК-Арены – это хороший пример социального партнерства бизнеса и власти, а также пример другим компаниям вкладываться в регион.

Губернатор Алексей Текслер и глава РМК Игорь Алтушкин на церемонии закладки камня в основание РМК-Арены в Челябинске. Автор фото Олег Ковалюк

- И я благодарен Русской медной компании и председателю Совета директоров РМК Игорю Алтушкину за решение построить в Челябинске такой выдающийся спортивный объект, - сказал глава региона.

По проекту многофункциональный спортивный комплекс РМК-Арену построят за два года. Это будет здание в четыре этажа площадью 35 тысяч квадратных метров.

В нем планируется разместить:

- главную арену на 5 000 болельщиков (а массовые концертные мероприятия рассчитаны для 7000 зрителей);

- три зала для игровых видов спорта и шесть локаций для занятий единоборствами, в них смогут тренироваться воспитанники региональных спортшкол;

- малую арену для проведения турниров по единоборствам;

- зону для фитнеса;

- медицинский центр;

- фуд корт.

Особым объектом РМК-Арены станет профессиональная спортивная аэротруба диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра.

- РМК-Арена в Челябинске станет местом первых побед наших детей, начала крепкой дружбы и времени, проведённого вместе с близкими, - отметил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. - Здесь будут все условия для здорового образа жизни детей и взрослых и воспитания чемпионов, которыми будет гордиться Южный Урал и вся страна.

Предполагается, что РМК-Арену смогут посещать 100 тыс. человек ежемесячно. Бюджет проекта, полностью финансируемого РМК, по предварительным оценкам превысит 5 млрд рублей.

Легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший и абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю на торжественной закладке камня в строительство РМК-Арены в Челябинске. Автор фото Олег Ковалюк

- Мы предполагаем, что в рамках РМК-Арены будет работать баскетбольный клуб, мужской и женский, - рассказал журналистам директор РМК-Арены Николай Сандаков. - Также мужская гандбольная команда, которая сейчас в Челябинске играет на неплохом уровне, но не имеет своей игровой площадки. По части единоборств будет возможность тренироваться профессиональным спортсменам по боксу, ММА, дзюдо, борьбе и т.д. Но в общей сложности профессионалы займут около 10 процентов Арены. Остальная площадь будет рассчитана любительский массовый спорт.

Здание РМК-Арены будет новой архитектурной историей для Челябинска. Его разработкой занимались три бюро из России, Италии и Австрии. Проектировщики из Италии предложили концепцию и визуализацию объекта, внешний вид и техническое решение фасада разработало австрийское бюро. Российские проектировщики занимаются адаптацией проекта под отечественные нормы. Фасад арены будет выполнен в стиле хай-тек с использованием стекла и металла. А территория вокруг комплекса, по словам губернатора Алексея Текслера, будет благоустроена и станет ярким элементом городской среды Челябинска.

- Все-таки нынешнему поколению детей повезло, - отметил чемпион мира по боксу Константин Цзю. – Помню, что я в свое время занимался в баскетбольном зале, где висели два мешка, и на всех спортсменов был один душ. Сейчас же у юных спортсменов даже мотивация другая, когда они приходят на тренировки в подобные спорткомплексы. Уверен, РМК-Арена в Челябинске будет одной из лучших в стране. Но важно не забывать и про хороших наставников, без них сложно достичь успеха. Думаю, что и к подбору кадров здесь отнесутся с большим вниманием.

Кирпич, заложенный в основание будущего комплекса РМК-Арена, положил начало строительству объекта. Автор фото: Юлия Неструева

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТ РМК?

В июле 2021-го года РМК заложила первый камень бассейна в Карабаше (градообразующее предприятие – АО «Карабашмедь», входит в Группу РМК), строительство комплекса начнётся в 2022-м году.

В Кыштыме (АО «КМЭЗ», расположенный в Кыштыме, входит в Группу РМК) до конца 2022-го года Русская медная компания построит физкультурно-оздоровительный комплекс. В ФОКе площадью более 2-х тысяч м2 будут созданы условия для занятий волейболом и баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием.

В Коркино (компания-оператор проекта ликвидации отработанной горной выработки угольного разреза «Коркинский» ООО «Промрекультивация» входит в Группу РМК) завершается реконструкция лыжной базы «Берёзка».

В числе реализованных спортивных проектов РМК – строительство в селе Варна бассейна площадью 2,5 тыс. квадратных метров с двумя чашами, тренажёрным залом и сауной.

В Екатеринбурге с 2018-го года работает Академия единоборств РМК: там на 6 этажах развиваются девять направлений боевых искусств: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате косики, карате киокусинкай, дзюдо, бразильское джиу-джитсу, грэпплинг. Здесь же находятся зоны силового экстрима, кроссфита и тренажёрный зал.

Ещё два универсальных спортивных комплекса, построенных РМК, функционируют в Коркино (с 2018-го года) и Карабаше (с 2017-го года).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 14 млрд рублей вложила РМК за последние восемь лет в социальную сферу регионов.

СПРАВКА «КП»

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.

В состав Группы РМК входят более сорока предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.