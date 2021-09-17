Запуск первой гражданской миссии на корабле Crew Dragon 16 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция

Первая гражданская миссия на корабле Crew Dragon стартует в четверг, 16 сентября Фото: Inspiration4 / John Kraus

В среду, 16 сентября, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершит первую гражданскую космическую миссию. Прямую онлайн-трансляцию будет вести сайте kp.ru.

В состав экипажа входят исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено, инженер Кристофер Семборски и основатель компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман, который и оплатил полет.

Космический корабль будет запущен при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. На околоземной орбите путешественники проведут трое суток. Для возможности наблюдать за Землей и космосом вместо стыковочного модуля носовую часть Crew Dragon оснастили большим стеклянным куполом.

Целью гражданской космической миссии станет сбор денег для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Запуск намечен на 03:02 по московскому времени.