Любовь Толкалина улетела в Лондон к своему британскому возлюбленному

Любовь Толкалина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любовь Толкалина четыре года тайно встречалась с британским музыкантом Саймоном Бассом. Актриса скрывала от публики свой роман, но два года назад все-таки не выдержала и рассекретила свои чувства к англичанину. Увы, интернациональные отношения пары не выдержали испытания пандемией. В прошлом году Любовь упоминала, что их любовь в разлуке угасла. Мол, из-за пандемии они с Саймоном не могут навестить друг друга, а поддерживать отношения на расстоянии оказалось слишком тяжело.

И вот теперь, когда пандемия коронавируса немного утихла, Любовь все-таки нашла способ увидеться с возлюбленным. Несмотря на расставание, они с Самоном поддерживали связь и поняли, что не могут друг без друга. Актриса смогла улететь в Лондон и встретиться с бойфрендом.

В Инстаграме Толкалина опубликовала свежее фото своего возлюбленного - британского композитора Саймона Басса.

В сторис Инстаграма Толкалина поделилась видеороликами, снятыми в британской столице. Любовь прогулялась по улочкам Лондона, а вечером отправилась в театр. Актриса посмотрела спектакль «Двенадцатая ночь» в знаменитом шекспировском «Глобусе». Появился в Инстаграме звезды и снимок Саймона. Судя по всему, любимый мужчина устроил Толкалиной романтический ужин, и она поставила на фото с ним выразительное сердечко. После ужина влюбленные отправились на прогулку и долго бродили по ночному Лондону.

Саймон в разводе, у него, как и у Толкалиной, есть взрослые дети. 55-летний британский композитор живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, в том числе для Мадонны и Робби Уильямса. Саймон специализируется на русской музыке 19-го века и знает русский язык. Он – обладатель многих наград, в том числе приза Каннского фестиваля за лучшую музыку. Работал с известными режиссерами, включая Джорджа Лукаса. Саймон активно сотрудничает с Борисом Гребенщиковым, который, видимо, и познакомил его с Толкалиной. Кстати, актрисе еще несколько лет назад приписывали роман с Гребенщиковым, но она его яростно отрицала. Позже Любовь публично заявила, что ее сердце давно принадлежит британцу.

- Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами - мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain, - рассказывала она в Инстаграме.

Актриса нашла способ улететь в Лондон, несмотря на пандемию. Фото: Инстаграм.

О романе актрисы журналистам рассказывала и ее дочь Мария Кончаловская.

- Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано, - сообщила как-то Маша.

До пандемии Толкалина регулярно летала в Лондон на свидания с возлюбленным. Возможно, сейчас, в разгар пандемии, пара решится официально оформить отношения, чтобы беспрепятственно видеться друг с другом.

Любовь со своим мужчиной отправилась на прогулку и долго бродила по ночному Лондону. Фото: Инстаграм.

С отцом своей дочки Маши режиссером Егором Кончаловским Толкалина прожила около десяти лет. В 2001 году актриса родила дочь Марию, но даже это не побудило пару поставить штамп в паспорте. Кончаловский и Толкалина объявили о расставании в январе 2017 года. Правда, при этом выяснилось, что они разошлись давно, но почти 8 лет скрывали, что больше не живут вместе. Маша – единственная дочь актрисы. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают тепло общаться.