В Голландии фаната «Формулы-1» приняли за итальянского мафиози

Известно, что мужчину, который по мнению стражей порядка, очень похож на итальянского мафиози Мессино Денаро, зовут Марк

В Нидерландах полиция задержала британского болельщика, перепутав его с главарем итальянской мафии.

Известно, что мужчину, который по мнению стражей порядка, очень похож на итальянского мафиози Мессино Денаро, зовут Марк. Ему 54 года. На Гран-при «Формулы-1» он приехал вместе со своим сыном. В момент задержания они ужинали в ресторане, передает LePoint.

- Мой подзащитный сначала подумал, что кто-то разыгрывает его, - рассказывает адвокат Марка. – Но когда он был доставлен в тюрьму строгого режима, было уже не до смеха.

Выслушав подозрения полицейских, британец показал свой паспорт, а также продемонстрировал владение безупречным английским. Правоохранители проверили его документы, сверили данные и убедились в том, что совершили ошибку. Но продолжали настаивать на том, что Марк внешне очень похож на разыскиваемого ими итальянского мафиози. Британца отпустили, извинившись перед ним.

Неизвестно, будет ли британец требовать от голландских властей денежной компенсации за испорченный отпуск.

Глава итальянского синдиката Мессино Денаро находится в международном розыске уже 19 лет. Его группировка стала преемницей знаменитой «Коза Ностры», Денаро считается одним из самых опасных преступников и жестоких убийц. В 1993 году его приговорили к пожизненному заключению за организацию взрывов, в результате которых погибло 10 человек, и за убийства еще 50 человек. Но пробыв в тюрьме пару месяцев, Денаро совершил побег. Его до сих пор ищут по всему миру.

Известно, что беглый мафиози питает слабость к роскошным автомобилям, поэтому полиция и планировала поймать его на трибунах «Формулы-1».

Проблема в том, что единственное известное фото Денаро датируется началом 1990-х годов. И стражам порядка приходится только догадываться, как сейчас может выглядеть беглый преступник и подозревать всех, кто на него так или иначе похож.

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