В Аргентине главным свидетелем по делу об убийстве стал говорящий попугай

Птица прямо указала полицейским на вероятного преступника Фото: EAST NEWS

Судья из аргентинского города Сан-Исидро (это один из пригородов Буэнос-Айреса) решил заслушать показания ключевого свидетеля по делу о жестоком изнасиловании и убийстве. Этим свидетелем стал говорящий попугай. Историю необычного уголовного дела рассказывает британский таблоид The Sun.

46-летняя Элизабет Толедо была убита в доме, который она снимала вместе с двумя мужчинами. Они и стали главными подозреваемыми в этом деле. Когда полицейские осматривали место преступления, они обратили внимание на попугая, который был домашним животным Элизабет. Птица повторяла на испанском «Нет, пожалуйста, отпусти меня». Как выяснилось позже, это были последние слова женщины.

Больше того, птица прямо указала полицейским на вероятного преступника. Когда в комнату вошел один из соседей Элизабет, попугай оживился и выдал: «Зачем ты меня бьешь?» Если учесть, что тело убитой нашли в той же комнате, где стояла клетка с попугаем, вероятно, он видел все своими глазами. И даже смог рассказать о страшной сцене, свидетелем которой невольно стал!

Но все-таки обвинения против двух мужчин строятся далеко не только на свидетельствах птицы. Обвинение также упирает на результаты экспертизы ДНК, которые указывают на виновность обвиняемых. Тем не менее прокурор, которая ведет это дело, Бибиана Сантелла решила включить в материалы и «показания» попугая.

Если суд признает 53-летнего Мигеля Ролона и 65-летнего Хорхе Альвареса виновными, им грозит пожизненное заключение.

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