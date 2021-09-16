Шторки в машине приравняли к глухой тонировке: Что грозит водителям за нарушение

Если раньше за подобные украшательства салона авто можно было получить штраф в 500 рублей, то теперь все строже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы наверняка все встречали эти замечательные Газели и Лады со шторами на окнах. Особенно замечательно смотрятся те, что с рюшами и кистями-подхватами. А не так давно им появились технологичные заменители: каркасные сетки на боковые, а потом и на лобовые стекла на магнитах. Сколько уже аварий случилось, когда они вдруг смещались во время движения на водителя. И вот их приравняли к глухой тонировке, которая запрещена.

Согласно новым санкциям ГИБДД, которые стали действовать в рамках правил дорожного движения и техрегламента Таможенного союза Евразийского экономического союза, "никакие посторонние предметы больше не должны ограничивать обзор водителя".

Если раньше за подобные украшательства салона авто можно было получить штраф в 500 рублей, то теперь все строже: водителям выпишут штраф в 500-800 рублей и предложат на месте устранить недостатки. В противном случае выписывается предписание- предупреждение на 10 дней.

В этот срок водителю придется прибыть в отдел ГИБДД и заново пройти регистрацию машины, которая предусматривает прохождение техосмотра. Перед осмотром придется устранить все "внесения изменений в конструкцию транспортного средства".

Автомобилист конечно может рискнуть опротестовать действия сотрудников в суде или попытаться получить в испытательной лаборатории специальный сертификат на безопасность подобных украшательств салона и особую отметку в документах. Но это вряд ли получится, так как светопропускаемость боковых и передних стекол автотранспорта должна быть не менее 70%.

Машины нарушителей могут попасть под негласный контроль. Инспектор может в любой момент посмотреть на снимки машины через городскую камеру наблюдения, зафиксировать повторное нарушение и снова приостановить регистрацию автомобиля.

При повторном нарушении водителей ждет штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до трех месяцев. При этом автомобиль опять снимут с регистрации, а его номерные знаки попадут в базу розыска и станут незаконными на дорогах.

Кстати, после того, как наказание снимут, номера, даже если они красивые были куплены за деньги, придется получать новые.

Попытка как-то обойти или нарушить все эти требования могут и вовсе привести к 15 суткам ареста за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Так, что испытывать судьбу точно не стоит.