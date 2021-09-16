Императрица Александра Федоровна - Николаю II: «Я люблю тебя, мой Голубой мальчик! Навеки твоя старая женушка»

«Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александры»

Наталия Горн

«7 нот здоровья»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Автор этой книги - врач, семейный доктор - разработала концепцию, название которой и вынесено в заглавие. Она состоит из семи «С»: стол (то есть питание), стул (то есть пищеварение и то, что за ним следует), сон, спорт, секс, стресс и счастье. Обо всех этих вещах она и предлагает как минимум серьезно подумать: большинство людей относятся к ним, с точки зрения медика, совершенно несерьезно.

А Наталия знает, как все эти семь «С» довести до идеала - и превратить замотанного, замученного жизнью человека в гармоничного, спокойного и радостного. «Стол» не случайно идет в книге первым: большинство людей, когда едят, не понимают, что одновременно мучают свое тело. Знали ли вы, например, что завтрак должен состоять в основном из белковой пищи и овощей, к которым можно добавить немного риса, гречки или киноа и растительного масла? Что фруктоза не вызывает чувства сытости - и именно поэтому можно съесть гору черешни и остаться голодным?

Сахар Наталия вообще считает страшным злом, вызывающим пандемию ожирения и диабета, да и кучи других заболеваний. Мягко и убедительно она объясняет, как исключить его из рациона. А еще - как научиться пережевывать пищу (многие и этого не умеют, что ведет к печальным последствиям - путешествие наспех проглоченных кусков по кишечнику в описании Горн выглядит как катастрофа железнодорожного состава). И еще она рассказывает, какие замечательные блюда можно приготовить дома (например, запечь авокадо с яйцом или смешать консервированный в оливковом масле тунец с кокосовой стружкой, зеленым или красным луком и перцем чили). Остальные главы тоже полны советов, которые для многих станут откровением: по мнению Наталии, если у женщины нет партнера, это не помеха для того, чтобы быть сексуально удовлетворенной. Как? А вот читайте!

«Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александры»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Не все императорские особы женятся по любви. Но Николая Александровича Романова и принцессу Алису Гессенскую (которые стали Николаем II и Государыней Александрой Федоровной) связывали поистине нежные отношения, длившиеся с юности (Николай впервые увидел свою избранницу, когда ей было 12 лет) до 1918 года, когда их расстреляли большевики. В этой книге собраны самые пронзительные фрагменты их переписки (а переписывались они часто и охотно). «За все муки, страдания и нерешительность мою ты мне так много дал взамен, мои драгоценный жених и супруг. Теперь редко видишь такие супружества. Несказанны твое удивительное терпение и всепрощение. (…) Я все еще чувствую твою серую одежду и слышу ее запах — там, у окна в кобургском замке. Как живо я помню все это! Я люблю тебя, мои Голубои мальчик, уже 31 год и принадлежу тебе 22 года! Навеки твоя старая женушка» - писала Александра супругу в 1916 году.

А в его дневнике она оставила запись: «Я никогда не верила, что в мире может быть такое полное счастье — такое чувство общности между двумя смертными. Больше не будет разлук. соединившись, наконец, мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь закончится, мы встретимся снова в другом мире и навечно останемся вместе». Но кроме того, в книге есть выдержки из дневников Ники и Аликс, из дневников их дочерей, а еще - буквально сотни редких фотографий и картин: вряд ли вы видели, например, фотографию, на которой юный Николай Александрович запечатлен в Индии после охоты на леопарда, или фотографию, на которой только что помолвленные жених и невеста находятся в обществе престарелой королевы Виктории.

Яна Быкова

«Десерты по любви»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Роскошно иллюстрированный самоучитель по изготовлению десертов. Его автор, Яна Быкова, профессиональный кондитер, посвятила книгу бабушке, которая когда-то учила ее ставить опару и нарезать яблоки на шарлотку. Впрочем, едва ли у бабушки были все те ингредиенты и приспособления для кондитерского дела, которые доступны сейчас.

Десерты по любви

В книге Яна подробно рассказывает о пищевых красителях, о темперировании шоколада, о приспособлениях для измерения температуры жидкости (пирометрах и термощупах), о разнице между желатином и агар-агаром, о том, чем отличаются французская, итальянская и швейцарская типы меренг, посвящает целые страницы зефиру и маршмеллоу, безе и суфле, трайфлам и капкейкам. И при должном усердии и аккуратности вы сможете вскоре получить такие же результаты, каких добиваются профессиональные кондитеры в кофейнях: спокойно готовить и зефир со вкусом ягодного глинтвейна, и «Павлову» в виде пирожного или торта, и капкейки, и ореховую нугу, и множество других сладостей.

Георгий Чернявский, Лариса Дубова

«Русский Голливуд»

Издательство «Молодая гвардия»

Настоящая энциклопедия: рассказы о людях, работавших в Голлиуде и имевших при этом хоть какое-то отношение к Российской Империи или СССР. Это, например, легендарный продюсер Луис Б. Майер (Лазар Мейер), стоявший во главе студии MGM и выпустивший за десятилетия сотни легендарных фильмов. И родившаяся в Ялте Алла Назимова (Аделаида Идес), звезда популярнейших немых мелодрам, партнерша Рудольфо Валентино. И Юл Бринер (Юлий Борисович Бринер), появившийся на свет во Владивостоке и прошедший путь от Харбина и Парижа до Лос-Анджелеса, где снялся во множестве картин, включая «Великолепную семерку», а также «Анастасию» и голливудские версии «Братьев Карамазовых» и «Тараса Бульбы».

Десерты по любви

И Кирк Дуглас (Исер Данилович, сын иммигрантов из молдавского города Чаусы, ставший Спартаком в фильме Стэнли Кубрика). Авторы не забыли никого - от Михаила Чехова до Савелия Крамарова и Бориса Сичкина, от режиссера Рубена Мамуляна (армянина из Тифлиса, поставившего первый цветной фильм в истории «Бекки Шарп» и «Королеву Кристину» с Гретой Гарбо) до режиссера Анатоля (Анатолия) Литвака, начавшего в СССР с картины «Самый юный пионер», а потом как-то перебравшегося через границу и ставшего автором фильмов с Марлен Дитрих и Ингрид Бергман…

Не поверите, но даже визажист Макс Фактор, гримировавший голливудских звезд и основавший небезызвестную косметическую фирму - на самом деле Максимилиан Факторович, польский еврей из городка Здуньска-Воля, и до того, как экспериментировать с внешностью Мэри Пикфорд и Джуди Гарланд, он работал с представительницами русской императорской фамилии!

Дерек Тремейн, Полин Тремейн

«Как раскрыть убии ство»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Авторы этой книги - муж и жена, ведущие судмедэксперты Британии, много лет проработавшие в одной больнице. Они рассказывают кучу историй из своей практики, которые слабонервных заставят побледнеть и отшатнуться, но любителей жутких (причем, увы, реальных) историй немедленно привлекут. Как, например, определить орудие, которым был нанесен удар по убитому? (В одной истории именно работа Дерека Тремейна по определению рисунка на грифе гантелей - точнее, его отпечатка на трупе - помогла упечь в тюрьму преступника, погубившего невинного пенсионера-диабетика). Как можно утонуть в луже глубиной 5 сантиметров? (А можно - в практике наших героев была и такая история). При этом там много и забавного (например, рассказ о совсем маленьком мальчике, которого доставили в больницу с порезами на лице: все решили, что над ним издевались изуверы-родители, но подтвердилась блестящая догадка одного судмедэксперта, что ребенок смотрел, как бреется папа и решил побриться сам).

Десерты по любви

И, наконец, там есть трагикомические сюжеты из разряда «нарочно не придумаешь» - например, история про трех пьяниц, двоих мужчин и женщину, которые надрались в пабе. После этого поднялись в квартиру одного из них. Там завязалась драка, один из пропойц был зарезан. Преступники забрали его деньги и решили распилить труп электроножом. Но в процессе умаялись, постановили пропустить еще несколько стаканчиков и спустились обратно в паб. Посетители в ужасе смотрели на совершенно счастливых леди и джентльмена в окровавленной одежде, которые буйно веселились, и, еле ворочая языками, громко обсуждали совершенное убийство. Обоих приговорили к пожизненному, и ни одной апелляции подано не было.