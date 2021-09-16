Среди окружения Владимира Путина все больше заболевших коронавирусом

Президент еще раз объяснил, почему не смог лично приехать на мероприятие в Таджикистан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг Владимир Путин по видеосвязи выступил на Совете по коллективной безопасности ОДКБ. Президент еще раз объяснил, почему не смог лично приехать на мероприятие в Таджикистан. Каждый раз информация о ситуации с ковидом в Кремле становится все тревожнее.

- К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции, - заявил Путин.

Буквально два дня назад, во вторник, президент уже говорил об инфицированных в своем окружении. Но тогда и речи не было о десятках людей. «Это (отказ от поездки в Таджикистан – Ред.) связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости», - рассказал Путин членам правительства.

Видимо, жесткие карантинные меры, принимаемые в Кремле, не дают 100% защиту. Олимпийцы неделю сидели в гостиничном номере на изоляции перед личной встречей с Путиным. И не они одни. А риск, что президент мог заразиться коронавирусом, все равно остался.