Дмитрий Песков - о самоизоляции президента: Путин и "Спутник V" работают в обычном режиме

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич! - обратился к официальному представителю Кремля журналист kp.ru. - Как проходит самоизоляция президента, скажите пожалуйста. Как он себя чувствует? Находятся ли рядом врачи? С кем общается? Не ощущает ли дискомфорт? Пускают ли к нему близких? Такие обычные вопросы, думаю, сейчас всех интересуют.

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Слушайте, самоизоляция для президента – это, с точки зрения рабочего графика, собственно, абсолютно не влияющее на суть его рабочих будней, состояние.

Вы видите, что у него продолжаются рабочие мероприятия. Что я вам скажу?

Чувствует он себя прекрасно. Он абсолютно здоров. Продолжает работать.

Скажу так, что Путин и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутник V" доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина еще выше. Вот так я вам скажу.

- Извините, еще такой вопрос. Был ли привит Башар Асад, который позавчера прилетал в Кремль?

- Я не являюсь пресс-секретарем Башара Асада.

- Я знаю.

- Необходимые меры предосторожности, безусловно, все были приняты.

- Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич!

Далее прозвучал вопросы на ту же тему от «Эха Москвы»:

- Дмитрий Сергеевич, уточняя вопрос господина Гамова по поводу того, с кем президент общается и не общается, насколько это строгая самоизоляция, воспользовался ли он вот этой вот программой соцмониторинга, которая для москвичей есть? Или, может быть, если у него нет гаджета, куда устанавливается соцмониторинг? Может, ему уже выделили от соцслужб Москвы подобный гаджет?

- Знаете, разумеется, глава государства не пользуется гаджетом и мы неоднократно об этом говорили, - рассказал Песков. - И, конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривает возможность и необходимость, главное, участия в таких программах. Разумеется, круг личного общения сейчас максимально ограничен. Делают необходимые тесты, собственно, специалисты. Врачи делают все, что необходимо в этой ситуации. Ну, вот все, что можно сказать. Но это никоим образом не приводит к сужению круга общения и к замедлению темпа рабочего графика президента.-

... И, если можно, может, с учетом обстоятельств какие-то идут разговоры о ревакцинации? Нужна она, не нужна президенту? Что ему рекомендуют?

- Ну, у президента по-прежнему достаточно высокие титры антител. Это первое. Вы знаете, что были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться. Есть альтернативные точки зрения, в том числе, недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов. В «Ланцете» они публиковались, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Такой популяционной. Но все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации.

- То есть, по ревакцинации президента пока решения нет? Это такой открытый пока вопрос?

- Мне неизвестно о том, что он ревакцинирован. Я только напоминаю его собственные слова о том, что у него высокие титры.

- Спасибо!

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