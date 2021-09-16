Эксперт о четвертой волне коронавируса в России: она будет масштабнее трех предыдущих и начнется в конце сентября

В целом по России у нас пока нет такой сильной динамики роста среднетяжелых и тяжелых случаев заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России заговорили о возможном старте четвертой волны коронавируса. В частности об этом пишет питерский аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов. Он объясняет, что уже две недели идет стабильный рост заболеваемости, госпитализаций и смертности. За комментарием мы обратились к эксперту Высшей Школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артему Гилю.

- Артем Юрьевич, по вашим ощущениям ситуация похожа на начало новой волны?

- Насколько я понимаю, коллеги говорили про один город - Санкт-Петербург. В целом по России у нас пока нет такой сильной динамики роста среднетяжелых и тяжелых случаев заболевания. Прирост заметен только в отдельных регионах и городах, но четвертая волна заражений с высокой степенью вероятности уже могла стартовать. Просто, чтобы ее зафиксировать, надо выждать определенный период, когда мы на графике увидим подъем вверх на протяжении достаточно длительного времени. Однако, на мой взгляд, старт четвертой волны отодвинется на конец сентября начало октября. С одной стороны это связано с тем, что сезонное ухудшение погодных условий будет благоприятным для распространения вируса. Кроме того, начался учебный год, школьники вернулись в классы, студенты начали ходить в университеты, а работающие граждане массово выходят из отпусков в трудовые коллективы. То есть люди стали гораздо теснее контактировать и интенсивнее передавать друг другу вирус. В любом случае четвертая волна неизбежна - мы видим это по совокупности так называемых проэпидемиологических факторов.

- Каких именно?

- В осень мы входим с многочисленными факторами риска. Начнем с того, что у нас предыдущая летняя волна еще не закончилась. На данный момент в стране ежесуточно регистрируется около 800 смертей, связанных с коронавирусом, это высокий уровень. Думаю, на пике четвертой волны в какой-то из осенних или зимних месяцев этот показатель превысит 1500 смертей в сутки. Почему? Одна из причин это низкий уровень популяционного иммунитета. Показатель вакцинации составляет всего 27 процентов. Это те, кто привился двумя дозами. И еще примерно 4 процента тех, кто привился одним компонентом. А значит высок риск тяжелого течения заболевания среди многочисленных не вакцинированных людей.

Следующий фактор риска - мы входим в осень и зиму с более заразным штаммом, в крупных городах Дельта вариант регистрируется почти в 100 процентах случаев. Судя по данным он является менее летальным, но однозначно более контагиозен по сравнению с предыдущими штаммами. Учитывая широкое распространение, дельта-штамм даст дополнительный толчок заболеваемости и смертности. Кроме того, свою роль сыграет мягкий режим противоэпидемиологических мер. Режим удаленной работы во многих компаниях и организациях снят, люди опять начали ходить в офисы, образовательные учреждения также перешли на очный режим работы. Поэтому по совокупности факторов новая волна неизбежна. Она будет идти по нарастающей, может быть с небольшим перерывом зимой, потому что в самый лютый мороз инфекции, передающиеся воздушно-капельным и контактным путем, обычно идут на спад. А весной нас снова ждет рост смертности, если люди активно не будут вакцинироваться осенью и зимой.

- Правы ли эксперты, которые говорят, что четвертая волна будет сильнее предыдущей, потому что мы начинаем с более высоких стартовых позиций, чем весной?

- Соглашусь с этим мнением. И дело не только в высоких стартовых позициях и факторах, о которых я говорил. Сегодня уже власти и население свыклись с пандемией, ощущение страха ушло, уровень настороженности снизился, люди все чаще ходят без масок, реже подходят к санитайзерам для дезинфекции рук, что видно, например, в метро. Плюс значительная часть населения не желает вакцинироваться. И эта беспечность нам дорого обойдется. Год назад прошлой осенью благодаря высокому уровню тревожности и более жестким ограничительным мерам цифры по смертности и заболеваемости на старте волны были гораздо ниже при более летальном первоначальном варианте вируса.

- Три предыдущие волны мы уже пережили, на что будет похожа четвертая?

- Она будет будет масштабнее. Но система здравоохранения сейчас лучше подготовлена, она стала более гибкой и способна быстрее перестраиваться. В крайнем случае, если дело будет идти к перегрузке стационаров, власти скорее всего введут более жесткие ограничительные меры карантинного типа. Но будут по-прежнему сохраняться проблемы с доступностью плановой помощи хроническим больным. Пандемия является дополнительным грузом для системы здравоохранения, остаются сложности с дефицитом кадров, перегруженностью врачей и среднего медицинского персонала, с недостаточными мощностями стационаров. В городах миллионниках это будет ощущаться не так сильно, но в районных больницах ситуация вполне может быть тяжелой.

- Вырисовывается не самый оптимистичный сценарий. Хотя, казалось бы, 30 процентов населения привилось, часть народу переболела и в общей сложности половина граждан иммунитетом обладает. Это же должно помочь?

- Чтобы завершилась эпидемия необходимо достичь уровня коллективной иммунизации в 80 процентов - и это даже в случае не очень контагиозного вируса. А имеющийся в настоящее время 50-процентный коллективный иммунитет будет в значительной степени нивелирован высокой способностью Дельта варианта передаваться от человека к человеку.

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