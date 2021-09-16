Перелом ключицы и арбузом в глаз: участницу шоу «Пацанки» со съемок увезли в больницу

Настя Надточий появится в кадре с канонически заплывшим глазом. Фото: "Пятница!"

Шестой сезон реалити-шоу «Пацанки» (телеканал «Пятница!», с 16 сентября по четвергам в 19.00) начался традиционно для этого проекта, где пытаются перевоспитать неблагополучных хулиганок и бой-девиц с криминальными наклонностями - с конфликтов и драк.

На съемках первого же эпизода бывшая детдомовка Татьяна Каширина бросила через плечо чересчур заносчивую, на ее взгляд, Ларису Кравцову. Фото: "Пятница!"

На съемках первого же эпизода бывшая детдомовка Татьяна Каширина бросила через плечо чересчур заносчивую, на ее взгляд, Ларису Кравцову. Лариса вместе с сестрой-близняшкой в хвастливой манере призналась, что намерена победить в шоу, что Татьяне сильно не понравилось. Дело кончилось больницей, где Татьяне диагностировали перелом ключицы.

Татьяна Каширина. Фото: "Пятница!"

В этом сезоне в шоу впервые участвует дочь публичной персоны: отец Николь Нуриевой – рэпер Птаха, предпочитающий с ней не общаться. Николь тоже не повезло: ей залепили в лицо арбузом.

Лариса вместе с сестрой-близняшкой в хвастливой манере призналась, что намерена победить в шоу, что Татьяне сильно не понравилось. Фото: "Пятница!"

Другая участница – Настя Надточий, появится в кадре с канонически заплывшим глазом: похоже, девушка нарвалась на хорошо поставленный удар кулаком.

Дочь Птахи ударили арбузом. Фото: "Пятница!"

Шоу «Пацанки» выходит с 2016 года в России и на Украине (Новый канал) и восходит к проекту From Ladette to Lady, выходившему в 2005-2010 годах на канале ITV в Великобритании.

Фото: "Пятница!"

В России, помимо эфира на «Пятнице!», можно посмотреть бесцензурную версию каждого выпуска в онлайн-кинотеатре Premier.