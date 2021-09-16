Шувалов: движение к зеленой экономике обеспечит создание новых отраслей и национальных чемпионов

Сотрудничество в сфере ESG в перспективе обеспечит создание новых отраслей и национальных чемпионов Фото: Shutterstock

Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам подписания меморандума между госкорпорацией и СБЕРом в сфере анализа ESG - рисков. «Наш альянс со СБЕРом создает мощный фундамент для ESG-трансформации российского банковского сектора, который, в свою очередь, позволит создать финансовую основу для выхода российской экономики на траекторию низкоуглеродного развития», — отметил Шувалов. Концепция зеленой экономики, которые сегодня некоторыми воспринимается как некое ограничение, по факту открывает новые перспективы для экономики. «Низкоуглеродное развитие открывает возможность для создания новых отраслей и выращивания компаний-национальных чемпионов, глобально — для создания конкурентоспособной углеродно-нейтральной экономики», — сказал председатель ВЭБ.РФ.

ВЭБ вместе с коммерческими банками ведет крупнейшие проекты в промышленности и инфраструктуре, непосредственно влияющие на качество жизни людей в городах и регионах России: это и строительство новых портов и аэропортов, дорог и развязок (транспортная доступность и безопасность), появление современных экологичных фабрик и заводов (доступность товаров и услуг), развитие внутреннего туризма и индустрии гостеприимства (новые рабочие места и возможности для отдыха). ESG-подходы как раз и предполагают, что каждый из проектов, который реализует та или иная компания, будет идти в плюс не только самой компании, но и обществу/ экологии и т.п.

О взаимодействии в сфере ESG-рисков ВЭБ.РФ и СБЕР договорились в рамках XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век», подписав соответствующий меморандум. По этому документу, СБЕР предоставит ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации, чтобы госкорпорация использовала их в отношении потенциальных и нынешних своих клиентов. Также СБЕР обязался обеспечить доступ к двум будущим своим платформам ESG-рейтингов компаний и оценки углеродного следа. В рамках меморандума также планируются ESG- независимая экологическая экспертиза сделок госкорпорации и обучение ее сотрудников анализу ESG-рисков.

Вопросы устойчивого развития сегодня не просто дань моде, а насущная необходимость, подчеркнул старший вице-президент СБЕРа Джангир Джангиров: «Сбер уже обладает большой базой знаний в ESG-скоринге и продолжает наращивать экспертизу в этой области. В рамках данного меморандума мы будем обмениваться актуальной информацией с крупнейшим институтом развития страны, предоставим ВЭБ.РФ доступ к нашим цифровым ESG-платформам».

По словам первого заместителя председателя - члена правления ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко, госкорпорация стремится использовать в своей работе самые передовые подходы. Многие из них появляются именно на отечественном рынке. «Создаваемые Сбером стандарты ESG-раскрытий, система оценки заёмщиков с точки зрения ESG-факторов и аналитическая модель оценки углеродного следа помогут сделать наш кредитный процесс более прозрачным, эффективным и будет способствовать становлению в России полноценного рынка ESG-финансирования», — сказал Мирошниченко.