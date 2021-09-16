На востоке Москвы передали 16 домов под переселение по реновации

На востоке Москвы под переселение по программе реновации передали 16 жилых домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На востоке Москвы под переселение по программе реновации передали 16 жилых домов.

«Новостройка на Зелёном проспекте, дом 97А в районе Ивановское стала 16-м домом, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На прошлой неделе сюда началось заселение жителей ветхих домов по адресам Зелёный проспект, дом 89, корпус 2 и дом 97. Это вторая новостройка в районе Ивановское, куда стартовало переселение жителей. В прошлом году для переселения был передан жилой дом на Зеленом проспекте, 93А».

Напомним, реновация затронет всего шесть районов Восточного округа. При этом новые квартиры получат жители 1062 домов, в которых проживает более 200 тысяч человек. Для волнового переселения подобраны 54 стартовые площадки.

«На востоке столицы по программе строится 21 жилой дом, - добавил Рафик Загрутдинов. - Кроме этого, в стадии проектирования находятся еще 34 здания. С начала реновации в округе уже введено 19 домов, в том числе с начала этого года – 15 новостроек. До конца года планируется возвести еще 4 жилых дома».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/