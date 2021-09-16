Первые итоги Тюменского нефтегазового форума

Фото: Правительство Тюменской области

Интерес к Тюменскому нефтегазовому форуму растет с каждым годом, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ЛЕСА

«Тюменский нефтегазовый форум собирает на единой платформе экспертов рынка и лидеров отрасли уже в двенадцатый раз. Количество участников увеличивается даже в период пандемии, - сообщил губернатор. - Жизнь ставит перед нами новые цели и задачи. Поэтому наша площадка стала главным дискуссионным полигоном, на котором обсуждаются проблемы отрасли, определяются приоритеты и ориентиры для уверенного движения вперед»

За последние три года на TNF рассмотрели более 1 300 технологических проектов. Начиная с 2020 года в форуме активно участвуют предприятия оборонно-промышленного комплекса, обладающие очень серьезным научным и технологическим потенциалом.

В нынешнем году почетными гостями TNF 2021 стали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления компании «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Александр Моор посвятил работе на форуме весь день, который начался с делового завтрака, посвященного низкоуглеродному развитию российской экономики. Свое выступление губернатор посвятил климатической и углеродной повестке. Он рассказал участникам встречи о первом в нашей стране карбоновом полигоне, который создан в Тюменской области по поручению президента России Владимира Путина. Еще одной темой выступления главы региона стало внедрение лучших мировых практик управления лесным комплексом.

«К счастью, у нас немалая доля лесного фонда не вовлечена в активный экономический оборот. Но при реализации определенных мероприятий потенциал лесов и болот по поглощению углеродных выбросов может быть увеличен и эмитирован в углеродные единицы. Эти углеродные кредиты можно будет реализовать на международном рынке. В этом смысле наш лес, возможно, станет приносить нам экономическую выгоду. России, безусловно, нужно бороться за этот рынок, и тут есть перспективы для регионов», — сказал Александр Моор.

Фото: Правительство Тюменской области

НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Юрий Борисов, Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели выставку инновационных проектов, которая по традиции проходит в рамках форума. В этом году здесь представлено 66 экспозиций на 40 стендах. Площадь выставочного зала составляет 1 тысячу 625 кв. метров, что на 20 % больше, чем в 2020 году.

Главным событием дня на TNF 2021 стала пленарная сессия «Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений». Вице-премьер РФ Юрий Борисов высоко оценил результаты и потенциал форума.

«Эффективность и вес TNF возрастает. Мы будем расширять присутствие здесь промышленных предприятий. ТЭК — одна из ведущих отраслей российской экономики, и нам придется серьезно думать, по какой траектории направить ее развитие», — сообщил вице-премьер. Юрий Борисов подчеркнул, что Россия должна вести свою суверенную энергетическую политику, а не ту, которая навязывается странами, не обладающими запасами углеводородов.

«У нас должен быть свой путь — с учетом мировых тенденций. Нужно принимать во внимание современные тренды на «зеленую энергетику». Но мы не должны лишаться своих преимуществ», — заявил зампредседателя правительства России.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Владимир Якушев обратил особое внимание на социальный аспект глобальных изменений, происходящих и прогнозируемых в энергетической отрасли.

«Речь о городах, которые строились на территории регионов России с перспективой на добычу углеводородного сырья. Вся их инфраструктура заточена на добычу нефти и газа. Сегодня мы думаем о том, куда будем двигаться дальше, — поделился своим мнением полпред президента России в УФО. - Приведу пример: добыча сырья идет в Ханты-Мансийском автономном округе, а его переработка — на Тобольской площадке в Тюменской области. Когда я говорю о пространственном развитии, то имею в виду, что, учитывая более совершенные технологические решения, инфраструктура городов также потребует своего пересмотра. При этом не следует забывать про социальный аспект, про людей. Будут востребованы специалисты с совершенно другим образованием. Возможно, что потребуется меньше людей в тех местах, где мы будем добывать углеводородное сырье. Это серьезная государственная задача, над которой надо думать уже сейчас».

Фото: Правительство Тюменской области

Значимые для региона итоги пленарной сессии TNF 2021 подвел Александр Моор во время общения с представителями федеральных и региональных средств массовой информации.

«Глобальные изменения в сфере энергетики происходят уже сейчас. Очевидно, что пройти через эту технологическую трансформацию можно будет только при колоссальном количестве инвестиций и очень мощном научном и инновационном сопровождении. Такими ресурсами как раз и обладают компании топливно-энергетического комплекса. И они же являются главными бенефициарами происходящих изменений. Компании ТЭК понимают, что должны быть лидерами перемен. Поэтому в новое энергетическое будущее нам следует идти вместе. Тюменская область будет меняться вместе с топливно-энергетическим комплексом, и у нас есть замечательная возможность это движение возглавить», — заявил Александр Моор.