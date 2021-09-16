Валерий Карпин и Эмин Агаларов передали эстафету добрых дел олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной и параатлету Дмитрию Игнатову

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

#СильнееВместе - под таким девизом 13 сентября прошел уже 4-й День Донора LG Electronics (LG) совместно с компанией «Технопарк». Добрые дела в Санкт-Петербурге продолжают ESG программу #LGLifeIsGood (жизнь хороша), направленной на объединение разных поколений по всей России благодаря поддержке донорства.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

Северная столица в географии корпоративного волонтерства LG занимает особое место: здесь дни донора проводятся с 2010 года и сегодня врачи СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» приехали в магазин «Технопарк» в ТК «Невский центр». Это своеобразная передача донорской эстафеты Санкт-Петербургу и новым героям от Москвы и Ростова-на-Дону, где ранее прошли донорские активности с участием российского футбольного тренера Валерия Карпина и первого вице-президента компании Crocus Group Эмина Агаларов.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

Накануне акции слова благодарности российским донорам c изображением большого друга бренда, посла донорского движения LG Юлии Барановской, ярко засветились в Санкт-Петербурге на одном из крупнейших медиафасадов Европы. Медиахолдинг MAER, выступивший информационным партнером Дня Донора LG и «Технопарка», зажег огни светодиодного экрана, размещенного на 42-этажном бизнес-центре Leader Tower, называемом также башня «Конституция». Рекламная конструкция площадью более 18 тысяч кв.м. придала событию больший масштаб и оставила незабываемые впечатления.

Наша страна славится своими спортсменами: недавно прошедшая очень трогательная встреча наших олимпийцев показывает насколько мы ценим и уважаем наших героев. Мы также хотим в уже 112-й день донора для LG присоединиться к чествованию российских спортсменов. Мероприятие двух партнеров поддержала прославленная 7-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина, и российский параатлет, блогер и телеведущий, покоривший Эльбрус и Босфор Дмитрий Игнатов.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

В дне донора приняли участие более 50 человек, среди которых сотрудники санкт-петербургского офиса и научно-исследовательской лаборатории LG, представители «Технопарка», руководство и персонал ТК «Невский центр», «Волонтеры медики», а также студенты ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и СПбГУ при непосредственном участии Светланы Ромашиной и Дмитрия Игнатова. В завершение донорской акции состоялся круглый стол, в рамках которого все участники смогли пообщаться со спортсменами, узнать больше об их историях успеха, силе воли и преодолении трудностей для достижения целей, добрых делах.

Расширяя лейтмотив нашего дня донора «СПОРТ И ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ» - LG и «Технопарк» проводили дополнительную просветительскую работу в поддержку национального проекта «Здравоохранение», нацеленного на постоянную проверку здоровья в рамках профосмотров и диспансеризации. Теперь корпоративные дни донора становятся частью программы по улучшению жизни и здоровья населения.

«Наша компания на протяжении многих лет ведет просветительскую деятельность в области донорства и здорового образа жизни, и спорт – его неотъемлемая часть. Этот День Донора поддержали спортсмены с мировым именем, участники олимпийских игр. Это в очередной раз подчеркивает масштаб и значимость нашей благотворительной миссии», - отметил г-н ЕнгНам Ро (YoungNam Roh), Президент LG Electronics в России и странах СНГ.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

«Наша компания уже в течение 3-х лет поддерживает корпоративную акцию компании LG «День Донора». С этого года мы расширяем географию нашего партнерства помогая людям по всей России. Наш плодотворный союз полностью отражает девиз сегодняшней акции СильнееВместе!» - отметил Максим Федорович Миропольцев, генеральный директор компании «Технопарк».

Мероприятие также поддержал СПбГЭТУ «ЛЭТИ», один из ведущих ВУЗов города – на его базе на следующий день Татьяна Шахнес, директор по связям с общественностью и социальным проектам LG, провела для студентов кафедры «Реклама и Связи с общественностью» ЛЭТИ познавательную лекцию на тему «Продвижение инициатив корпоративной социальной ответственности в бизнесе», а также пообщалась со всеми студентами и ответила на многочисленные вопросы учащихся.

Фото предоставлены пресс-службой LG Electronics

Предыстория донорского проекта LG

Компания LG уже 12 лет реализует проект корпоративного волонтерства, став в 2009 г. первым среди бизнес-сообщества партнером Минздрава России и ФМБА России по Программе развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. По инициативе компании LG были реализованы такие проекты, как футбольные марафоны 2017–2018 гг., «Поезд инноваций и добрых дел», корабль «Технология добра», «Воздушный марафон добра», «70 лет Победы», а также «Космические инициативы добра» совместно с ОРКК. За эти годы к дням донора LG присоединились более 70 известных деятелей ТВ, искусства и культуры и спорта: Станислав Черчесов, Федор Емельяненко, Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев, Валерий Карпин, Артем Ребров, Егор Кончаловский, Юлия Барановская, Ольга Кабо, Дарья Мороз, Татьяна Навка, Алексей Немов, Эдгард и Аскольд Запашные, Николай Валуев, Светлана Хоркина, Константин Цзю, и многие другие. В 2020 году, отвечая на коммуникационный вызов в разгар пандемии COVID-19, LG разработала и реализовала абсолютно новую концепцию #LGLifeIsGood (Жизнь Хороша Вместе с LG). Компания реализовала три масштабные волны социального движения, направленные на поддержку и мотивацию потенциальных доноров крови с участием молодых блогеров поколений Z и Y. Кроме того, LG совместно со всемирно известным российским дизайнером Игорем Чапуриным разработали символ донорского движения – футболку с отпечатком пальца донора на сердце, как человека, спасающего жизни - говоря #МыВместе, #ОставайсяДонором, #СпасибоВрачам, создавая символ ДНК здоровья, добра и эмпатии. Во время изоляции сотрудники компании и известные блогеры сдавали кровь в Центре крови ФМБА России