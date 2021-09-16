Всероссийский форум работодателей по профориентации молодежи «ProfStories» решили сделать ежегодным

7-8 сентября 2021 года в здании Торгово-промышленной палаты России прошел Первый всероссийский форум работодателей по вопросам профориентации молодежи. Фото: Сергей Метелица/ТАСС

7-8 сентября 2021 года в здании Торгово-промышленной палаты России прошел Первый всероссийский форум работодателей по вопросам профориентации молодежи. Мероприятие, организованное в рамках проекта «ProfStories», представляет собой площадку для обмена опытом между организациями. Речь идет, прежде всего, о профессиональном самоопределении молодежи, которая важна не только для самих юношей и девушек, но и для предприятий.

За несколько дней посетители форума поговорили о развитии агрегатора профориентационных возможностей «ProfStories», сформулировали предложения в план молодежной занятости, поделились опытом организации профориентационных мероприятий, создали шкалу профориентационной активности работодателей, и это не считая панельных дискуссий.

Гостями мероприятиями стали 50 человек в offline-формате и 570 - в online. Среди них вице-президент Торгово-промышленной Палаты РФ Максим Фатеев, первый зампредседателя Комитета Совфеда Федерального Собрания РФ по социальной политике Валерий Рязанский, Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Михаил Кирсанов, замдиректора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Татевик Карабекян, гендиректор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Артем Шадрин и многие другие.

Также были обширно представлены различные предприятия - «Аэрофлот», «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова», Агрофирма «ВЕСНА», «Елатомский приборный завод», «Объединенная химическая компания «Уралхим» и др. Эксперты делились с коллегами сведениями, позволяющими улучшить качество организации профориентационной работы. А главное - все сошлись во мнении, что форум «Profstories» делает выбор профессии проще и доступнее.

Так, например представитель «Елатомского приборного завода» Таисия Трухачева особо отметила важность обсуждения в рамках форума геймификации, которая очень сильно преобразует профориентационную работу и помогает простым языком рассказывать молодежи о сложных вещах. А Александру Трушину из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» показалась уникальной возможность в ходе мероприятия и по его итогам учиться на чужих ошибках. Ведь многие профориентационные кейсы, которые одна компания только планировала внедрить, уже были когда-то опробованы их коллегами.

Мероприятие было организовано при поддержке Минтруда России, Минпросвещения РФ, Росмолодежи, Торгово-промышленной палаты РФ и Финансового университета при Правительстве РФ. По многочисленным просьбам участников форум станет ежегодным.