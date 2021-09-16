Губернатор Оренбуржья Денис Паслер подписал с предприятиями ряд соглашений в сфере повышения экологической безопасности

Фото: Правительство Оренбургской области

Тем самым регион формитирует свою экологическую политику в соответствии с передовыми мировыми стандартами. Эксперты отметили неоценимую важность для экологии региона соглашения, подписанного между правительством Оренбуржья и заводом «Уральская сталь».

Выгодно обеим сторонам

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и управляющий директор новотроицкого комбината «Уральская сталь» Ильдар Искаков на днях подписали соглашение о взаимодействии в целях улучшения экологической обстановки в регионе. Главная задача, которая будет реализована с его помощью - снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух. В течение ближайшей пятилетки предприятие потратит 10 миллиардов рублей на модернизацию газоочистного оборудования, систем очистки агломерационных газов и систем аспирации электросталеплавильного цеха, реконструкцию литейных дворов доменных печей и создание системы автоматического контроля выбросов.

Фото: Правительство Оренбургской области

- Подписанное соглашение - серьезный шаг и большие инвестиции в здоровье и благополучие жителей Новотроицка и востока Оренбургской области, - подчеркнул глава региона Денис Паслер, поблагодарив главу холдинга «Металлоинвест», в который входит «Уральская сталь», Алишера Усманова за быстрое включение в экологическую повестку региона. - Подобная работа с компаниями, действующими на территории Оренбуржья, идет не первый год, и такое соглашение далеко не первое и не последнее в рамках нацпроекта «Экология» и проекта «Чистый воздух».

Причем промышленные предприятия региона проявляют готовность использовать новые технологии, чтобы максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду.

- В 16 регионах страны будут действовать экспериментальные полигоны для поглощения парниковых выбросов - в Сахалинской, Томской, Омской областях, Красноярском крае, Подмосковье и Коми уже реализуют климатические проекты. Думаю, что Оренбуржье хочет к ним присоединиться, и это совершенно правильное желание. У Оренбургской области есть все шансы войти в число передовых регионов. Подобные соглашения и реализуемые в их рамках мероприятия - игра на опережение, потому что скоро требования к экологической политике промпредприятий будут ужесточаться, - высказал свою точку зрения бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, глава комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторсырью Ильдар Неверов.

Эксперт также уверен, что подписанное соглашение имеет большое значение и для самой «Уральской стали», потому что климатическая политика, реализуемая в стране, предусматривает снижение выбросов парниковых газов, уже через три года начнется их учет. Значит, после 2024 года компании придется либо покупать квоты на выбросы, либо продавать их, но для этого предприятию придется внедрить "зеленые технологии", позволяющие поглощать выбрасываемые парниковые газы.

Все больше предприятий включаются в экологическую повестку

В прошлом месяце губернатор Денис Паслер обсудил создание карбонового полигона с представителями «Газпром Нефть». Декарбонизация позволит улавливать СО2 и вместо выбросов в воздух продавать его, так как углекислый газ используют в металлургии и нефтяной промышленности. Оренбуржье как раз подходит для реализации этого пилотного проекта. О необходимости разработки системы оценки и мониторинга карбонового следа и разработки новых технологий добычи и переработки сырья для его снижения как раз недавно говорила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Фото: Правительство Оренбургской области

Кстати, Общество «Газпром добыча Оренбург» на днях заключило договор на покупку попутного нефтяного газа, добываемого нефтяной компанией «Сладковско-Заречное», для его дальнейшей транспортировки на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Нефтяной газ имеет важное значение из-за высокого содержания в нем ценных компонентов - этана и углеводородов. Это позволит обеспечить загрузку трубопроводов и дожимных компрессорных станций «Газпром добыча Оренбург», а также мощностей ОГПЗ на годы вперед и решить вопрос утилизации попутного нефтяного газа, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды на территории работы нефтяной компании - в Ташлинском районе.

В рамках заключенного соглашения уже через три года - в четвертом квартале 2024 года - будет построен трубопровод для транспортировки газа на Оренбургский газзавод для его дальнейшей переработки. Новый трубопровод будет подключен к уже действующим коммуникациям «Газпром добыча Оренбург». Объемы поставки нефтяного газа по нему, начиная с 2025 года, превысят 2 миллиарда кубометров в год. Но главное, эти мероприятия позволят снизить нагрузку на экологию региона.

Для транспортировки нефти только трубы, никакого транспорта

С этой же целью компания «Новый Поток», работающая в регионе, скоро откажется от транспортировки нефти автомобильным и железнодорожным транспортом по территории Оренбургской области, она будет осуществляться по новому нефтепроводу, строительство которого уже стартовало в регионе.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер и гендиректор нефтяной компании «Новый Поток» Степан Асаулов подписали соответствующий меморандум о намерениях для реализации двух инвестпроектов: «Строительство и эксплуатация напорного нефтепровода» и «Строительство и эксплуатация установки по переработке попутного нефтяного газа».

Отказ от перевозок нефти транспортом позволит существенно снизить негативное воздействие на экологию. Напорный нефтепровод протяженностью в 97 километров пройдет через Бугурусланский и Бузулукский районы и соединит комплексный сборный пункт у села Твердилово с нефтеперекачивающей станцией «Транснефть» в Похвистнево Самарской области. Прокладка этого нефтепровода началась во втором квартале этого года сразу с двух концов - из Похвистнево и Твердилово одновременно. Завершить ее планируют в третьем квартале 2022 года. В настоящее время проложено уже 25 километров трубопровода.

Фото: Правительство Оренбургской области

При участии губернатора региона было подписано и совместное заявление нефтяной компании «Новый Поток» и компании Hyundai Engineering Co Ltd, предусматривающее строительство установки по переработке попутного нефтяного газа.

- Реализация этих инвестпроектов существенно повысит экологическую безопасность производства по добыче и переработке нефти, снизит риски для окружающей среды, что очень важно для региона, - отметил губернатор Оренбургской области. - К тому же уменьшится и нагрузка на автодороги региона. Рациональное использование попутного нефтяного газа вместо его утилизации позволит производить новые ценные продукты и сократит выбросы. Все нефтяные компании в дальнейшем должны перейти на транспортировку нефти по нефтепроводу и утилизацию попутного газа. Недавно природосберегающее соглашение региональное правительство подписало с «Уральской Сталью», теперь с «Новым потоком». Это забота об экологии и жителях нашего региона.

Установка переработки попутного нефтяного газа с месторождений компании позволит утилизировать его с пользой. В начале лета «Новый поток» уже подписала договор на проведение проектных, строительных, сборочных и пусконаладочных работ с южнокорейской строительной компанией. Объем инвестиций в строительство установки, позволяющей впоследствии утилизировать до 90 миллионов кубометров нефтяного газа в год, составит около 5 миллиардов рублей. Проект будет реализован в течение 22 месяцев - до второго квартала 2023 года. Чтобы сократить сроки, планируется использование модульного оборудования высокой заводской степени готовности. На период строительства установки будет создано 500 новых рабочих мест, 30 из которых займут корейские специалисты, а остальные - оренбуржцы.

Фото: Правительство Оренбургской области

- Наша нефтяная компания развивается в соответствии с бизнес-планом, разработанным в 2019 году. Летом началось строительство напорного нефтепровода и установки подготовки нефти. Следующим шагом как раз станет строительство установки по переработке попутного нефтяного газа, - поделился планами гендиректор «Нового потока» Степан Асаулов. - Самостоятельная переработка попутного нефтяного газа обычно не практикуется нефтяными компаниями в нашей стране из-за небольших объемов попутного газа, но привлечение международных технологий позволило обосновать инвестиционную привлекательность такого решения, которое сведет к минимуму вредные выбросы в атмосферу и сократит негативное воздействие на окружающую среду.

Именно улучшением экологической обстановки в промышленном регионе Денис Паслер занялся, заступив на должность губернатора Оренбургской области в 2019 году, и продолжает эту политику до сих пор. Все подписанные соглашения регионального правительства с компаниями позволят определить вклад каждого в загрязнение воздуха. Кстати, в прошлом году по инициативе губернатора в регионе появилось 42 экопоста и начала действовать единая система экологического мониторинга, доступ к данным которой через сеть Интернет имеют сегодня все жители Оренбургской области.