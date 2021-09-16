«Чипируют, выследят, украдут голоса!» - Почему критика электронного голосования может выйти оппозиции боком

На электронные выборы записалось 2,2 млн. москвичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда год назад мы голосовали за поправки в Конституцию, я принципиально пошел ногами на участок рядом с домом. Тогда у меня внутренней готовности к электронным выборам не было. У большинства москвичей тоже – через компьютер голоса отдали менее миллиона человек. Но все равно, немало.

Прошел год и что-то во мне «щелкнуло» - я сам записался на электронные выборы в Госдуму. Это правда удобно, плюс квартиру можно выиграть. Ну и за удаленным голосованием явно будущее – лет через 10-15 только так и будем выбирать.

А еще кроме меня, на электронные выборы записалось 2,2 млн. москвичей. Это уже, между прочим, почти половина всех активных избирателей в столице! На последние федеральные выборы – президента – в 2018 году пришло около 4,5 млн. жителей города (60% избирателей). В этом году обещают похожую явку.

Статистика всех последних электронных голосований показывает одно и то же: у выборов через компьютер явка выше 90%. То есть, эти 2,2 млн. горожан скорее всего проголосуют.

И как же таким гарантированным электоратом распоряжаются партии?

Например, в КПРФ открыто критикуют электронное голосование и призывают своих сторонников им не пользоваться. Они подозревают, что голоса на удаленных выборах легче украсть. А «несистемные» оппозиционеры боятся оставить «цифровой след», чтоб никто не прочитал — за кого они голосовали.

ЦИК в ответ заверяют, что никакая слежка и фальсификация невозможна. «Информация зашифрована в блокчейне» (что бы это ни значило) и «не изменяема». Поверим команде программистов из ЦИКа на слово, они явно лучше в этом разбираются.

А вот в «Единой России» советуют голосовать как раз дистанционно. Это и безопасней в пандемию. И скрывать сторонникам партии власти нечего. Возможно, даже Владимир Путин на самоизоляции так и поступит – профиль на Госуслугах у него, оказывается, есть.

Такими темпами у «ЕР» есть хорошие шансы получить большинство электронных голосов. А вот оппозиция, которая критикует новые технологии, этим самым снижает явку своих избирателей.

Какие результаты получатся в действительности, мы скоро узнаем. Но одно точно: критиковать электронное голосование, когда там явка больше 90%, недальновидно.

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