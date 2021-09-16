Филипп Киркоров стал Жар-птицей. Образ очень похож на Кончиту Вурст с «Евровидения»

В третью части сказочной саги «Посланник тьмы» пригласили Филиппа Киркорова. Фото: Instagram.com

То ли продюсеры успешной кассовой франшизы «Последний богатырь» вдохновлялись образом Кончиты Вурст на «Евровидении-2014», то ли просто решили добавить проекту медийности, но в третью части сказочной саги «Посланник тьмы» пригласили Филиппа Киркорова.

- В сказочном приключении у меня невероятная роль, — написал Филипп в инстаграме. Фото: Instagram.com

Он воплотит образ Жар-птицы — одного из самых известных и любимых у детей персонажей. Певец уже выложил у себя в инстаграме кадры со съемок. В целом смотрится как обычный концерт Филиппа — как известно, перья он сделал своим фирменным элементом костюмов. Но вот как воспримут дети пожилую бородатую птицу в фильме-сказке? Не совсем понятно.

Зрители неоднозначно отреагировали на эти душераздирающие кадры Фото: Twitter.com

— В сказочном приключении у меня невероятная роль, — написал Филипп в инстаграме. — Я играю ЖАР-ПТИЦУ! Диковинную, яркую, волшебную… Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть. Прообразом моей Жар-птицы стала птица Феникс. Я очень люблю сказку, Уолта Диснея и русский эпос, герои которого, мне кажется, должны понравиться во всех странах. Я уверен, что всем надоели за границей супермены и люди-пауки, и наши колоритные сказочные персонажи — Баба-Яга, Водяной, Чудо-Юдо и Жар-Птица должны гарантировать нам «Оскара».

Кончита Вурст Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зрители неоднозначно отреагировали на эти душераздирающие кадры: «Сегодня ужасный день для всех, у кого есть глаза», «Это же Золотой петушок!», «Ничем не отличается от его обычных костюмов», «Глаза можно закрыть. Если сделать это достаточно быстро, то поражение мозга не превысит 10%», «Я хочу когда-нибудь посмотреть «Последнего богатыря», но, видит бог, он делает все возможное, чтобы оттолкнуть меня от этого - сначала колобок Харламов, теперь это», «У вас Жар-Птица китайского производства, где дверь обратно в русский классический фольклор, я выйду».

Согласно креативному, современному, адаптированному сюжету Жар-птица прилетела из сказочной страны Белогорье в Москву, чтобы построить карьеру в столице.

Премьера фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» с Филиппом Киркоровым в образе Жар-птицы выйдет на большие экраны под Новый год — 23 декабря текущего года.