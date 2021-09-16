Масляков подавил бунт кавеэнщиков: КВН теперь два

Александр Масляков Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Бешеные деньги, десятки миллионов рублей разыграют в новом сезоне на ТНТ в проекте «Ты в игре». Бывшие кавеэнщики решили добить Александра Маслякова и его КВН, создав альтернативную лигу. Все герои Камеди клаб и отпочковавшихся от него проектов будут шутить и делить большие деньги.

Проект уже назвали «убийцей КВН», «ножом в спину Маслякова».

Но ответ мэтра не заставил себя ждать. На презентации нового сезона канала СТС было представлено шоу «Суперлига», где опять же звезды КВН, и юмористы канала тоже будут принимать участие в игре, которую мы все знают с детства. Только участвовать в ней будет и сам Масляков.

Раскольникам теперь придётся биться не только с аккуратным и чистеньким КВН на Первом, но и с оригинальной Суперлигой на СТС. Кто победит пока неизвестно, но, возможно, как это бывает в спорте, рано или поздно кавеэнщики устроят объединительный турнир и разыграют титул самых-самых смешных. Сезон обещает получиться горячим.

Среди тех, кто составит костяк команд, будут и ребята из КВН последних лет, и ветераны, и звезды Стендап, и участники шоу «Уральские пельмени».