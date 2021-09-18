Гарик Харламов привёл невесту на открытие своей закусочной: «Я теперь домашний шарпей»

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 18 сентября, в Москве открылась сеть закусочных шоумена и бизнесмена Гарика Харламова. Артист с партнерами теперь торгует хот-догами с самыми разными начинками. А вечером в одном из банкетных залов «Крокус Экспо» состоялась вечеринка, где Гарик с друзьями, звёздами и гостями отметил открытие бизнеса.

40-летний Гарик Бульдог Харламов представил звёздам и друзьям невесту - 28-летнюю Катерину Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

40-летний Гарик Бульдог Харламов представил звёздам и друзьям невесту - 28-летнюю Катерину Ковальчук. Ковальчук была серьёзна, отказывалась от шампанского - важное мероприятие ведь, первый выход в свет в новом качестве. Гарик же много шутил:

«Какой я Бульдог - теперь домашний шарпей. Похудел, сейчас опять набрал на хот-догах. Пора в спортзал».

"Какой я Бульдог - теперь домашний шарпей" Фото: Иван МАКЕЕВ

Про перспективы бизнеса Харламову пока сказать нечего:

«Как пойдёт? Пока не понятно. Получится отлично. Нет - что-то новое придумаем».

Ковальчук позировала фотографом - отбирая удачные кадры Фото: Иван МАКЕЕВ

Харламов общался с друзьями, а Ковальчук позировала фотографом - отбирая удачные кадры, теперь она в центре внимания. Катерина, как и Гарик, алкоголь не пила - зато угощалась хот-догами с камчатским крабом и авокадо. Друзья пары шептались - Гарик и Катерина уже живут вместе, гражданские супруги, но о свадьбе речи не идёт. Хотя актриса пришла в белой блузке - очень дорогой.

Актриса пришла в белой блузке - очень дорогой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Харламов похудел за минувший после развода год на 20 кг, но уже набрал 7 кг. Поэтому опять садится на диету и купил абонемент в спортзал. Харламова пришли поддержать Марина Кравец, Павел Воля и другие коллеги. Вечером никто из звёзд не ест, поэтому коробочки с надписью «Hot Dog Bulldoc» уносили домой.

Харламов похудел, но опять набрал на хот-догах. Фото: Иван МАКЕЕВ

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