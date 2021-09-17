Дочь Валерия Сюткина нашла жениха-немца на сайте встреч на одну ночь

Виола Сюткина работает в Театре на Малой Бронной. Фото: Инстаграм.

Дочь Валерия Сюткина Виола получила блестящее образование. Девушка закончила престижную частную школу «Золотое сечение» (стоимость обучения в которой составляет более полумиллиона рублей в год). Затем она училась в Швейцарии, в женевском College du Leman, где получила специальность историка искусств. А после наследница певца закончила Сорбонну: там Виола обучалась театральному мастерству. Неудивительно, что с таким блестящим образованием девушка легко получила престижную работу в Театре на Малой Бронной, худруком которого является муж Ксении Собчак Константин Богомолов. 24-летняя Сюткина занимает позицию заведующей труппой, а также числится продюсером и режиссером.

Хотя злые языки поговаривают, что без протекции известного папы дело не обошлось, похоже, что Виола действительно влюблена в свою работу. В преддверии нового театрального сезона у нее столько дел, что она даже не поехала отдыхать в Юрмалу вместе с родителями и младшим братом.

Дочь Валерия Сюткина Виола получила блестящее образование. Фото: Инстаграм.

- Проживаю классные и очень-очень длинные рабочие дни, - рассказала Сюткина-младшая в соцсетях. - Столько всего нужно успеть, ведь нынешний сезон у нас юбилейный. Пока родители с маленьким братом отдыхают в Юрмале, я тружусь как пчелка. И получаю от этого колоссальное удовольствие.

Впрочем, в театре поговаривают, что Виола с головой ушла в работу из-за личной драмы. Недавно девушка рассталась со своим немецким женихом Тором. Пара встречалась четыре года, знакомые были уверены, что влюбленные поженятся. Но все закончилось разрывом. Очевидно, закончив обучение в Европе, Виола решила вернуться в Россию. А ее возлюбленный так и не сделал ей предложение, чтобы удержать ее рядом с собой.

Недавно девушка рассталась со своим немецким женихом Тором. Фото: Инстаграм.

Сама Виола говорит, что она не ждала от их отношений ничего серьезного, ведь со своим суженым она познакомилась на сайте знакомств на одну ночь. Обычно молодые люди ищут там секса и развлечений.

- Я с самого начала ни на что серьезное не рассчитывала. Мы познакомились на сайте встреч на одну ночь. Тор написал: «Хочу узнать тебя поглубже» - и я согласилась. О чем ни капли не пожалела, - цитирует дочь Сюткина «Экспресс газета».

В итоге ночь страсти обернулась для молодых людей четырехлетним романом. Виола регулярно выкладывала снимки с бойфрендом в Инстаграме, и ее подписчики восхищались, насколько гармонично они с бойфрендом выглядят вместе.

Виола говорит, что она не ждала от их отношений ничего серьезного. Фото: Инстаграм.

Кроме Виолы у Валерия Сюткина есть еще трое детей. Старшая дочь Елена появились в первом браке, сын Максим – во втором. В браке с третьей женой Виолой кроме Виолы-младшей (дочь назвали в честь матери) у певица родился еще маленький сын Лео. Малыш появился на свет в 2020-м году.