Друг тяжелобольного Андрея Губина рассекретил его доходы

Андрей Губин. Фото: кадр видео.

Недавно звезда 90-х Андрей Губин вернулся в Россию. Последние годы артист, страдающий от неизлечимого заболевания, жил за границей, в частности, в Египте. Губин давно оставил сцену, не выступает и не пишет новых песен. Тем не менее, ему хватает средств, чтобы не работать. Доходы артиста раскрыл актер Стас Ярушин – звезда сериала «Универ». Путешествовать по миру и наслаждаться теплым климатом Губину позволяют авторские отчисления от старых хитов.

Стас Ярушин ведет авторское шоу, в которое он пригласил на интервью экс-солитску группы «Тату» Лену Катину. Бывшая звезда девичьего дуэта призналась, что до сих пор неплохо зарабатывает на песнях «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Хотя группа распалась уже больше десяти лет назад, ей регулярно капают на счет авторские отчисления.

- Я знаю, что некоторые артисты, которые ушли с большой сцены, уехали за границу и спокойно там живут. Говорят, что благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все их прошлые заслуги монетизируется, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо, - рассказал Стас Ярушин.

Звезда «Универа» признался, что не хочет называть имен этих исполнителей. Однако не удержался и все-таки выпалил: «Андрей Губин!».

Исполнитель хита «Мальчик-бродчяга» долгое время жил за границей. Андрей уверял, что его переезд был связан с серьезными проблемами со здоровьем.

- Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться, - рассказывал артист.

Недавно в Сети появился свежий снимок Губина: с ним сфотографировалась одна их поклонниц. Фото: соцсети.

Недавно в Сети появился свежий снимок Губина: с ним сфотографировалась одна их поклонниц. В начале сентября Андрей вернулся в Москву из Египта. Снимок был сделан в аэропорту. На фото певец выглядит постаревшим и изможденным.

Впрочем, в личной жизни исполнителя все не так уж и плохо. У Андрея Губина есть девушка, с которой он живет. Напомним, 47-летний артист никогда не был женат. Губин прославился в середине 90-х хитами "Зима-холода", "Мальчик-бродяга", "Лиза" и "Девушки, как звезды". Однако в середине нулевых артист оставил шоу-бизнес, и его популярность постепенно сошла на нет.