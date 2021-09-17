Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом

Ирина и Канье встречались около пяти месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июне западные таблоиды разразились сенсационной новостью: рэпер Канье Уэст встречается с русской супермоделью Ириной Шейк. Папарацци сфотографировали пару вместе на Лазурном берегу. Впрочем, спустя пару месяцев появились слухи об их расставании. Окружение рэпера поведало, что Ирина и Канье встречались около пяти месяцев, их чувства якобы сгубили слишком насыщенные рабочие графики. И вот теперь свои отношения с Уэстом прокомментировала сама Ирина Шейк.

В интервью журналу HighStyle модель ответила на расспросы максимально уклончиво.

- Завтра пойдет слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, и что тогда? – саркастически спросила Ирина. - А потом, послезавтра, будет кто-то другой. Послушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, просто я стараюсь держать это при себе.

35-летняя манекенщица предпочла быстро сменить тему и поговорить о своей дочери. Четырехлетняя Лея появилась в отношениях Шейк с голливудским актером Брэдли Купером. После их расставания Брэдли поселился в Нью-Йорке недалеко от дома Шейк. По словам модели, Купер – очень ответственный отец, он много времени проводит с дочкой. Актёр добросовестно выполняет все обязанности родителя и поддерживает бывшую жену в вопросах воспитания ребёнка.

35-летняя манекенщица воспитывает дочь Лею. Фото: EAST NEWS

- Я и её отец очень строгие, - сообщила модель, - Закончив есть, она встает из-за стола, берет тарелку и говорит «спасибо» Без «пожалуйста» или «спасибо» она ничего не получит.

Ирина Шейк и Канье Уэст встречались с марта этого года и провели вместе романтические выходные во Франции. Пара отправилась в Прованс, где отметила день рождения Канье. Рэпер арендовал целый отель, чтобы отметить 44-летие наедине с русской красавицей. Влюбленные остановились в роскошном бутик-отеле Villa La Coste на три ночи. Папарацци проникли на его территорию и сфотографировали музыканта в компании Ирины.

Шейк и Уэст знают друг друга довольно давно, уже больше десяти лет. В 2010 году модель снялась в видеоклипе на песню Канье Уэста «Power», где она сыграла ангела. В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже.