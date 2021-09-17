«Это символ насилия, угрозы и нетерпимости»: Американская учительница выбросила из класса флаг США

Руководство школьного округа, к которому относится школа, в которой преподает Гроби, подтвердило, что извещено об инциденте Фото: REUTERS

Учитель английского языка в средней школе американского города Ньюберга (штат Орегон) заявила, что она выбросила из класса звездно-полосатый флаг США, потому что, по ее мнению, он символизирует «насилие, угрозу и нетерпимость».

Гейл Гроби, в прошлом занимавшая пост президента Ассоциации учителей Ньюберга, также выступает против запрета в школьных классах символики движений ЛГБТ и «Жизни черных важны». Пока символика этих движений в учебных заведениях Орегона не может быть размещена.

Флаг в классе, по словам Гроби, является еще и отвлекающим фактором для учеников, которые «и без того увязли в проблемах COVID-19». Она считает, что государственный символ должен быть запрещен в школьных помещениях, так как «это самый политический символ, который только существует», сообщает FoxNews.

- Я живу тут 23 года, и никто не может указывать мне, что и как надо делать. Я знаю учеников и знаю, что для них лучше, что нужно сделать для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Американский флаг больше не символизирует свободу, справедливость и равенство, сегодня это символ насилия, угрозы и нетерпимости.

Руководство школьного округа, к которому относится школа, в которой преподает Гроби, подтвердило, что извещено об инциденте, но пока не намерено увольнять ее.