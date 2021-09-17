Либо простужен, либо прочищает горло: Псаки прокомментировала участившиеся приступы кашля у Байдена

Видимо, возраст Байдена провоцирует странный эффект - граждан больше заботит здоровье президента, чем содержание его речей Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга ответила на вопрос журналиста об участившихся приступах кашля у президента США Джо Байдена.

По ее словам, переживать абсолютно не о чем, поскольку здоровье лидера американской нации находится под постоянным контролем.

Псаки рассказала, что ни в одну поездку Байден не отправляется без врача, который регулярно следит за здоровьем главы государства и в случае необходимости всегда готов оказать медицинскую помощь. К тому же, добавила Псаки, помимо серьезной болезни, кашель может быть вызван желанием прочистить горло во время произнесения речи либо легкой простудой, сообщается на сайте Белого дома.

– Здесь нет причин для беспокойства, – заверила Псаки.

На участившиеся в последние приступы кашля у Байдена обратили внимание не только журналисты, но и пользователи соцсетей, которые не на шутку встревожились состоянием здоровья 78-летнего главы Белого дома. Наиболее активно эту тему комментировали после недавнего выступления Байдена в поддержку губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома – тогда кашель заставил президента США несколько раз прервать свою речь.

Видимо, возраст Байдена провоцирует странный эффект - граждан больше заботит здоровье президента, чем содержание его речей.