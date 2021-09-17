Индийский Остап Бендер 11 лет обманывал полицию с помощью брата-близнеца

Пока не ясно, сколько раз власти арестовывали настоящего Порте, а сколько – его «копию» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем знаменито индийское кино? Закрученными сюжетами с потерянными и найденными братьями и сестрами, которые появляются при невероятном стечении обстоятельств! И вот подобный сюжет воплотился в реальность в самой Индии, где местный Остап Бендер в течении 11 лет водил за нос правоохранительные органы.

Героем этой истории стал Рам Сингх Порте из штата Чхаттисгарх. Впервые он оказался в поле зрения полиции в 2012 году, когда обманул одну из женщин, продав ей фальшивое лекарственное растение. Дама страдала от неизвестной болезни, и врачи никак не могли поставить ей диагноз. Порте «сжалился» над бедняжкой и сообщил ей, что имеет выход в астрал, где духи подсказали ему, как правильно лечить недуг.

- Этот негодяй выдавал себя за владельца тайных медицинских знаний и продавал людям обычные травы под видом лекарств. – заявил изданию Vice местный полицейский инспектор Хариш Саху. – Сам обвиняемый выступал в качестве гуру и убеждал семьи, где были люди, страдающие от неизвестных заболеваний, что их родные одержимы, и им необходима его помощь, чтобы «освободиться».

Снадобье от «гуру» стоило весьма недешево – около двух тысяч долларов, но отчаявшиеся люди готовы были на все, чтобы помочь своим близким. Впрочем, в Индии подобные мошенники весьма распространены, ведь значительная часть населения до сих пор верит в магию и «особые» лекарства.

Работал Порте не один, а с тремя подельниками: Раджмалем, Саурангом и Рахулом. Но его сообщникам повезло гораздо меньше – всех арестовали в период с 2012 по 2015 годы. И только один Порте оставался неуловим благодаря небольшому секрету.

Дело в том, что у него был брат-близнец, которого полиция постоянно задерживала вместо преступника. Впрочем, пока не ясно, сколько раз власти арестовывали настоящего Порте, а сколько – его «копию», ведь каждый раз, когда на пороге дома появлялся полицейский, задерживаемый кричал об ошибке!

- Мы смогли арестовать настоящего Порте только после того, как один из его родственников подсказал нам, что преступник придет на местный праздник, - рассказали полицейские. – Мы повязали его прямо на вечеринке и смогли добиться признания, пока он был обездвижен.

Сейчас Порте ожидает суда в изоляторе, а его брат отпущен на свободу. Впрочем, стражам порядка надо быть настороже, чтобы аферист не приглашал своего родственника на свидания в тюрьму. А то чего доброго они опять смогут обвести вокруг пальца полицию!