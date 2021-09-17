Тимур Бекмамбетов рассказал, каким будет следующее поколение

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У человечества есть три-пять лет, чтобы попытаться избежать появления поколения, не имеющего нравственных ориентиров. Об этом заявил знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, выступая на XVII Евразийском Медиа форуме.

- Давайте подумаем, как появилась человеческая цивилизация. Все дело в том, что в какой-то момент люди начали рассказывать друг другу истории, сказки. Благодаря этому, наше физическое воплощение получило эмоциональное измерение, - рассуждает Бекмамбетов.

Сейчас идет процесс цифровизации, человечество, по словам режиссера, осваивает новое для себя измерение.

Поэтому нужно рассказывать истории о том, как мы живем в цифровом мире, - уверен режиссер. - Это мы пытаемся делать в своих фильмах, когда отказываемся от камер и снимаем рабочий стол, экран телефона того или иного героя. И то, что происходит на экране, становится двигателям для сюжета.

Именно умение рассказывать истории снова должно помочь человечеству перейти на новый уровень. По крайней мере, так считает Тимур Бекмамбетов:

- Если в течение трех-пяти лет мы не сможем рассказать достаточное количество историй, «Ромео и Джульетту» в цифровом мире, «Гамлета» в цифровом мире, детские сказки и так далее, тогда вырастет целое поколение, для которого не существует моральных законов, не существует нравственных ориентиров. И когда такое поколение полноценно придет в мир физический, начнет в нем активно действовать, это будет катастрофа.

О смене поколений говорил и еще один участник сессии, посвященной медиа и технологиям, основатель и главный редактор издания Baza Никита Могутин:

- Сейчас мы находимся на стыке двух очень разных поколений. Давайте я объясню. Вот, например, мой дед-ветеран — для него герой, этот тот, кто вставал из окопа и шел под пулями в атаку. И человек, который этого не делал, просто не может быть для него героем. Для нового поколения, поколения TikTok, герой тот, у кого 30 млн подписчиков, кто может ежедневно с ними взаимодействовать в ежедневном режиме, и в силах эту аудиторию удержать. И это две практически не пересекающиеся вселенные: есть вселенная Marvel, а есть вселенная «Союзмультфильма».

Кстати, представители нового поколения, похоже, не питают иллюзий относительно текущего положения дел.

- Нужно выкладываться по максимуму сейчас, потому что через некоторое время появится что-то новое, какое-то новое приложение, где будут свои звезды, - сказала один из самых популярных тиктокеров мира Алина Ким, у которой уже больше 30 млн подписчиков. - Я бы сказала, что у TikTok осталось 2-3 года.