Олег Дерипаска поздравил студентов-победителей стипендиальной программы

66 студентов из 16 городов в России стали лауреатами стипендиальной программы компании En+ Group. Фото предоставлено En+ Group

66 студентов из 16 городов в России стали лауреатами стипендиальной программы компании En+ Group. Кроме высоких стипендий и корпоративных подарков студенты получили от основателя En+ Олега Дерипаски персональные поздравительные открытки, которые для некоторых могут стать напутствием в профессиональную жизнь.

Вот, что предприниматель написал студентам: «Ты - в числе лучших студентов страны! Помни, что в современном мире очень важно постоянно искать и получать новые знания, самосовершенствоваться, быть в курсе самых передовых технологий в своей профессиональной сфере, и, конечно, уметь применять знания на практике. У меня нет сомнений, что все стипендиаты программы En+ Group - активные, целеустремленные и настроенные на успех молодые люди, готовы к вызовам нашего времени. Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный, неповторимый путь, дело своей жизни. В любом профессиональном становлении неизбежны сложности и даже ошибки, однако главное - никогда не сдаваться, и тогда ты обязательно найдёшь свое призвание и сможешь по-настоящему гордиться результатами своего труда. Учись, дерзай, всегда мечтай о большем, ведь сейчас перед тобой открыты все дороги. Желаю удачи и новых побед!»

- Спасибо Олегу Владимировичу за то, что подарил много впечатлений сегодня. В целом мероприятие было на высшем уровне! Было все очень здорово, - прокомментировала Александра, студентка Дивногорского гидроэнергетического техникума.

Фото предоставлено En+ Group

Ее поддержал другой стипендиат Владислав из Сибирского федерального университета: «Спасибо большое за прекрасный конкурс, за возможность проявить себя, за будущие перспективы, которые нам предлагают. Крайне приятно было поучаствовать в экскурсии по ГЭС. Также мы получили ответы на наши вопросы, что тоже очень важно»

Суммы стипендий различаются: второкурсники вузов получат по 5 тысяч рублей, третьекурсники по 10 тысяч, верхняя планка - 25 тысяч. Суммы, согласитесь совсем не маленькие для регионов. В средних профессиональных заведениях стипендия будет прогрессировать, начиная с 2,5 тысяч рублей.

Вузы-партнеры En+ Group и «Русала» отнеслись к стипендиальной программе с благодарностью. Редкая возможность для педагогов поднять уровень престижа своей работы и образования в целом, показать учащимся, что в них заинтересован конкретный работодатель, который нуждается в отечественных специалистах высокого уровня.

- Настоящее событие для нас и наших студентов, - еще в апреле заявил проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан Барышев. - Стипендии позволяют поддерживать ребят, которые учатся на специальности, которые связывают нас с нашими партнерами: машиностроение, политехнические специальности, металлургия.

В других вузах и ссузах En+ Group занимается отбором будущих энергетиков, металлургов, химиков, теплоэнергетиков, теплохимиков и профессионалов других сфер. Список специальностей будет расти.

Фото предоставлено En+ Group

Всего в 2021 году в Оргкомитет поступило порядка 300 заявок, конкурс составил 4 человека на место. Критериями отбора стипендиатов стали высокая академическая успеваемость, наличие публикаций и научных достижений, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Начатая в этом году стипендиальная программа будет проводится ежегодно.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт подчеркнула, что само участие в стипендиальной программе En+ Group – это "возможность не только получить дополнительное финансирование на учебу и научные исследования, но и сразу попасть в мир большой промышленности и энергетики". Компания приглашает стипендиатов пройти сначала производственную практику, а в дальнейшем - на работу на своих предприятиях.