"Зелёный курс" Группы компаний "Сегежа"

Андрей Охлопков - Главный специалист по экологии ООО "УК "Сегежа групп" Автор фото: ООО "УК "Сегежа групп"

В последнее время в фокусе внимания широкой общественности находятся вопросы развития российской лесопромышленной отрасли. В том числе, в контексте реализации государственной и частной экологических повесток, глобальной борьбы с изменением климата, а также трансграничного углеродного регулирования.

Segezha Group как дочерняя структура АФК «Система» создана семь лет назад. Сегодня – это один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География активов Группы охватывает 11 государств, включая Россию. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях холдинга работает около 13 тысяч человек. Segezha Group занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов; 2-е место в мире по производству бумаги для многослойных мешков и выпуску промышленных бумажных мешков; а также 5-е место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.

В основу философии развития Segezha Group заложены принципы устойчивого развития. Среди ключевых задач – вывод Группы на полную углеродную нейтральность к 2025 г. Реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на сокращение атмосферных выбросов и повышение энергоэффективности предприятий холдинга, внедряются технологии замкнутого цикла, углеводородное топливо заменяется на возобновляемое биологическое, растет уровень самообеспеченности предприятий в сфере энергоснабжения. При этом структура энергопотребления становится более экологичной. Если в 2016 году большая часть потребляемой энергии – около 60%, производилась за счет невозобновляемых источников, то в 2020 году этот показатель сократился в два раза, примерно до 30%.

В качестве примера комплексного подхода холдинга к решению вопросов экологии можно привести масштабную экологическую программу ключевого актива Segezha Group – АО «Сегежский ЦБК». Стоимость программы – порядка 1,5 млрд рублей. Благодаря ей в 2021–2025 годах выбросы парниковых газов сократятся на 30%. В настоящее время идет замена охладителей извести – новое оборудование обеспечит герметичность и ощутимо сократит атмосферные выбросы известковой пыли. Решается и проблема неприятного производственного запаха, устанавливаются мощнейшие фильтры на содорегенерационных котлах (улавливание 99% твердых частиц), продвигается реализация плана улучшения очистки сточных вод.

Будучи крупнейшим лесопользователем в европейской части России (объем расчетной лесосеки – 8,1 млн куб. м), компания работает над сохранением и приумножением лесных ресурсов. С этой целью Группа переходит к устойчивой модели интенсивного лесопользования во всех регионах своего присутствия, увеличивает площади лесовосстановления – в этом году рост составил 32%. 83% арендуемого холдингом лесфонда сертифицировано по схемам международной добровольной лесной сертификации. В планах – довести этот показатель до 100% уже к 2023 г.

Признанием усилий холдинга стало присвоение этим летом ведущим международным агентством Sustainalytics Группе ESG риск-рейтинга. По данному показателю Segezha Group вошла в глобальный топ 25% компаний отрасли.