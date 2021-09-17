Российским работодателям компенсируют расходы на защиту сотрудников от коронавируса

Если работодатели заботятся о здоровье сотрудников, то могут получить компенсацию своих расходов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если работодатели заботятся о здоровье сотрудников, то могут получить компенсацию своих расходов. Официально это называется «финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Возмещение расходов происходит за счет сумм страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС РФ). При этом объем средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20% сумм страховых взносов за предыдущий год. Однако он может быть увеличен до 30% в случае направления дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

Недавно обновлен приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, утверждающий перечень профилактических мер, то есть тех самых мероприятий, которые может оплачивать работодатель с последующим возмещением своих расходов. Теперь этот список определяется приказом от 14.07.2021 № 467н. В нем появилось важное дополнение, связанное с профилактикой COVID-19. А именно: в число профилактических мер в 2021 году включены «мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которые позволяют обеспечить безопасность работников на рабочем месте во время пандемии». В том числе:

♦ приобретение масок, перчаток, термометров и санитайзеров;

♦ проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Чтобы воспользоваться правом на финансовое возмещение, работодателю нужно подать необходимый пакет документов в территориальный орган ФСС РФ до 1 октября текущего года. Это можно сделать четырьмя способами: в электронном виде через портал государственных услуг, по почте в территориальный орган фонда по месту своей регистрации, в центре обслуживания регионального отделения Фонда, через МФЦ. Все подробности вы найдете на сайте fss.ru.