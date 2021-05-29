Ксения Шойгу объявила о своей помолвке: «Я теперь невеста!»

Ксения Шойгу выходит замуж Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь главы министерства обороны России Сергея Шойгу, президент российской Федерации триатлона и организатор «Гонки героев» Ксения Шойгу объявила о своей помолвке. Радостной новостью она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram в субботу, 29 мая.

- Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за все и за это утро!, - написала Ксения Шойгу, приложив свою фотографию с обручальным кольцом на пальце.

Имя счастливого избранника дочь министра обороны страны не назвала. В комментариях подписчики желают счастья Ксении и ее будущему супругу.

Дочь министра обороны объявила о помолвке. Фото: Instagram Ксении Шойгу @ksenia_shoigu

В минувшем году 30-летняя Ксения Шойгу была избрана новым президентом Федерации триатлона России. Она также является главой «Лиги героев» - организации, которая занимается подготовкой массовых спортивных мероприятий, в том числе таких проектов, как «Забег.РФ», «Гонка героев» и «Арена героев».