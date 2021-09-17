Дочь Шойгу родила ребенка

Дочь Сергея Шойгу Ксения родила ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь главы Министерства обороны России Сергея Шойгу Ксения родила ребенка. Об этом президент российской Федерации триатлона и организатор "Гонки героев" сообщила у себя в Instagram.

- Девочка!! Счастливы! — подписала фотографию с младенцем Ксения.

Практически аналогичный пост выложил у себя в Instagram муж Шойгу, спортивный блогер Алексей Столяров.

- Если что, девочка!!! Ксения и все девушки, вы просто великие! Люблю, — подписал пост мужчина.

В конце мая 2021 года Ксения Шойгу объявила о своей помолвке в Instagram, приложив свою фотографию с обручальным кольцом на пальце. В комментариях подписчики пожелали счастья девушке и ее будущему супругу.

В минувшем году 30-летняя Ксения Шойгу была избрана новым президентом Федерации триатлона России. Она также является главой "Лиги героев" - организации, которая занимается подготовкой массовых спортивных мероприятий, в том числе таких проектов, как "Забег.РФ", "Гонка героев" и "Арена героев".