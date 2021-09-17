Новогодние каникулы в 10 дней и пять длинных выходных: утвержден календарь праздников на 2022 год

Новый год - 2022 выпадает на такой удачный день, что это нам аукнется в майские праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наконец-то 31 декабря официально будет нерабочим днем! А то вечно из-за него копья ломаются: одни вкалывают, у других короткий день, третьих отпускают домой салаты строгать... Еще минувшей зимой вышел правительственный указ о том, что в последний день 2021 года страна должна отдыхать. Так что грядущие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 31 декабря до 9 января включительно. Об этом сообщает правительство России: кабинет министров утвердил производственный календарь на 2022 год.

Производственный календарь на 2022 год

Кстати, Новый год - 2022 выпадает на такой удачный день, что это нам аукнется (в хорошем смысле слова) в майские праздники.

- Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, - сообщают в правительстве. Так что майские праздники тоже удлинятся, отдыхать будем два раза по четыре дня: с 31 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Рабочая суббота в 2022 году будет только одна. Она выпадает на 5 марта – выходной будет перенесен на понедельник, 7 число, чтобы мы отдыхали три дня подряд.

Вообще, следующий год будет богатым на длинные выходные. Помимо мартовских праздников, три дня отдыха нас ждут с 11 по 13 июня, а также в конце следующей осени (4 ноября в 2022 году выпадает на пятницу). Единственный праздник, который ни к чему не присоединишь - 23 февраля. День защитника Отечества в следующем году выпадает на среду, так что тут никаких переносов и длинных выходных не будет.