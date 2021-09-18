Доказана связь между антибиотиками и развитием рака

Бесконтрольное использование антибиотиков может увеличить риск развития рака толстой кишки за счет изменения микробиоты
Фото: Shutterstock
Ученые уже давно выдвигали предположения о том, что от антибиотиков не только польза, но и вред. Что, спасая жизни в одних ситуациях, они провоцируют развитие других проблем, в частности, онкологических заболеваний.
И вот наконец удалось проследить связь между антибиотиками и раком - причем в результате двух, совершенно независимых друг от друга, исследований.
Резюме обеих научных работ: бесконтрольное использование антибиотиков может увеличить риск развития рака толстой кишки за счет изменения микробиоты.
Это все микроорганизмы, которые населяют человеческий организм - бактерии, грибы, вирусы, дрожжи и так далее. Состав микробиоты различается в зависимости от участков и органов тела. Самой «густонаселенной» считается микробиота кишечника - она содержит 100 триллионов микроорганизмов, и весит несколько килограммов!
Как поясняет известный эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, кандидат медицинских наук, автор бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова, «любые изменения в балансе кишечной микрофлоры способны вызвать не только патологические изменения в самом кишечнике, но и в организме в целом. Это могут быть и нарушения в иммунной системе, и целый ряд болезней - от воспалительных до асептических, и, как доказали ученые, повышение риска развития онкологических заболеваний».
Первое научное изыскание провели медики из Швеции, проанализировав 40 545 случаев заболевания раком толстой кишки.
Основным преимуществом этого исследования - помимо его итогов, разумеется - было использование общенационального реестра Швеции, что позволило специалистам провести крупнейшее и наиболее полное на сегодняшний день исследование по теме рака в рамках одной отдельно взятой страны (в реестре зарегистрированы более 98% всех диагностированных случаев рака, что делает это надежным показателем «средней температуры по больнице» в мире в целом). Ученые также использовали одну из крупнейших фармакоэпидемиологических баз данных в мире - Шведский регистр лекарств, отпускаемых населению.
«То есть, наши результаты можно обобщить и сопоставить с результатами других стран», - говорится в резюме исследования.
Так вот, перелопатив огромное количество данных и изучив все сведения, специалисты выяснили, что у принимавших антибактериальные препараты более полугода риск злокачественной опухоли выше на 17%.
Объясняется это просто: антибиотики нарушают баланс микробиоты, в результате чего патогенные бактерии вроде кишечной палочки (Escherichia coli) или клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae) размножаются в ускоренных темпах, при этом подавляя своей массой бактерии полезные.
- использование антибиотиков может увеличить риск канцерогенеза толстой кишки за счет изменения микробиоты кишечника.
- женщины подвергаются риску намного чаще мужчин.
- положительная связь между применением антибиотиков и раком толстой кишки начинается на самом начальном уровне использования антибиотиков, что говорит о необходимости сокращения назначения таких медикаментов в клинической практике.
- Чтобы понять, в какой фазе канцерогенного процесса проявляется пагубная роль антибиотиков, мы провели анализ в подгруппах по стадиям заболевания. В случае рака толстой кишки использование антибиотиков было связано с более высоким риском развития I и II стадий, что говорит об их возможном эффекте провокатора, который запускает процесс онкологии, - поясняет руководитель исследования доктор София Харлид.
Похожее исследование провели ученые Великобритании. Изучая истории болезни 8000 пациентов с раком толстой кишки, они пришли к аналогичному выводу - антибиотики часто становятся детонатором развития онкологии.
Результаты были представлены на Всемирном конгрессе ESMO по раку желудочно-кишечного тракта, который прошел в середине этого лета.
Представляя данные, руководитель исследования профессор Лесли Сэмюэл пояснил:
- Нездоровая пища, сладкие напитки, ожирение и алкоголь, вероятно, сыграли свою роль в развитии онкологии, но наши данные подчеркивают важность отказа от ненужных антибиотиков, особенно у детей и молодых людей.
Было обнаружено, что использование антибиотиков было связано с повышенным риском рака толстой кишки для всех возрастов. Но для людей до 50 лет риск был увеличен почти на 50%. В младшей возрастной группе использование антибиотиков было связано с раком первой части толстой кишки (правая сторона).
Лесли Сэмюэл объяснил это тем, что содержимое правой части толстой кишки более жидкое и что естественные бактерии, живущие там, могут отличаться от того, что находится дальше по толстой кишке. Соответственно, у них другая, более острая, реакция на антибиотики.
Он также напомнил, что заболевание раком толстой кишки во всем мире растет со скоростью 3% в год. Многие страны уже внедрили программы обязательно скрининга на рак толстой кишки, и там показатели обнаружения и лечения намного лучше.
В 2014 году Всемирная организация здравоохранения назвала невосприимчивость бактерий к антибиотикам реальной опасностью, которая подстерегает жителей всех стран и регионов. Постоянное неоправданное применение таких препаратов приводит к тому, что микроорганизмы, постоянно сталкиваясь с атакой медикаментов, вырабатывают к ним иммунитет. И в то время, пока люди создают новые антибиотики, бактерии «изобретают» очередные способы защиты от них.
Получается, что мы, принимая антибиотики, уже не получаем того эффекта, на который рассчитывали. А вот вред своему организму наносим сильный.
Отдавая должное важности и нужности антибиотиков как класса (они реально и без преувеличений спасают жизни людей), ученые призывают врачей сократить их назначение «на всякий случай». А людей - отказаться от самоназначения антибиотиков по поводу и без.