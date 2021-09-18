Доказана связь между антибиотиками и развитием рака

Бесконтрольное использование антибиотиков может увеличить риск развития рака толстой кишки за счет изменения микробиоты Фото: Shutterstock

Ученые уже давно выдвигали предположения о том, что от антибиотиков не только польза, но и вред. Что, спасая жизни в одних ситуациях, они провоцируют развитие других проблем, в частности, онкологических заболеваний.

И вот наконец удалось проследить связь между антибиотиками и раком - причем в результате двух, совершенно независимых друг от друга, исследований.

Резюме обеих научных работ: бесконтрольное использование антибиотиков может увеличить риск развития рака толстой кишки за счет изменения микробиоты.

Что такое микробиота?

Это все микроорганизмы, которые населяют человеческий организм - бактерии, грибы, вирусы, дрожжи и так далее. Состав микробиоты различается в зависимости от участков и органов тела. Самой «густонаселенной» считается микробиота кишечника - она содержит 100 триллионов микроорганизмов, и весит несколько килограммов!

Как поясняет известный эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, кандидат медицинских наук, автор бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова, «любые изменения в балансе кишечной микрофлоры способны вызвать не только патологические изменения в самом кишечнике, но и в организме в целом. Это могут быть и нарушения в иммунной системе, и целый ряд болезней - от воспалительных до асептических, и, как доказали ученые, повышение риска развития онкологических заболеваний».

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВОЕ: ЖЕНЩИНЫ В ЗОНЕ РИСКА

Первое научное изыскание провели медики из Швеции, проанализировав 40 545 случаев заболевания раком толстой кишки.

Основным преимуществом этого исследования - помимо его итогов, разумеется - было использование общенационального реестра Швеции, что позволило специалистам провести крупнейшее и наиболее полное на сегодняшний день исследование по теме рака в рамках одной отдельно взятой страны (в реестре зарегистрированы более 98% всех диагностированных случаев рака, что делает это надежным показателем «средней температуры по больнице» в мире в целом). Ученые также использовали одну из крупнейших фармакоэпидемиологических баз данных в мире - Шведский регистр лекарств, отпускаемых населению.

«То есть, наши результаты можно обобщить и сопоставить с результатами других стран», - говорится в резюме исследования.

Так вот, перелопатив огромное количество данных и изучив все сведения, специалисты выяснили, что у принимавших антибактериальные препараты более полугода риск злокачественной опухоли выше на 17%.

Объясняется это просто: антибиотики нарушают баланс микробиоты, в результате чего патогенные бактерии вроде кишечной палочки (Escherichia coli) или клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae) размножаются в ускоренных темпах, при этом подавляя своей массой бактерии полезные.

Вот главные тезисы всего исследования:

- использование антибиотиков может увеличить риск канцерогенеза толстой кишки за счет изменения микробиоты кишечника.

- женщины подвергаются риску намного чаще мужчин.

- положительная связь между применением антибиотиков и раком толстой кишки начинается на самом начальном уровне использования антибиотиков, что говорит о необходимости сокращения назначения таких медикаментов в клинической практике.

- Чтобы понять, в какой фазе канцерогенного процесса проявляется пагубная роль антибиотиков, мы провели анализ в подгруппах по стадиям заболевания. В случае рака толстой кишки использование антибиотиков было связано с более высоким риском развития I и II стадий, что говорит об их возможном эффекте провокатора, который запускает процесс онкологии, - поясняет руководитель исследования доктор София Харлид.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРОЕ: ЧЕМ МОЛОЖЕ, ТЕМ РИСК ВЫШЕ

Похожее исследование провели ученые Великобритании. Изучая истории болезни 8000 пациентов с раком толстой кишки, они пришли к аналогичному выводу - антибиотики часто становятся детонатором развития онкологии.

Результаты были представлены на Всемирном конгрессе ESMO по раку желудочно-кишечного тракта, который прошел в середине этого лета.

Представляя данные, руководитель исследования профессор Лесли Сэмюэл пояснил:

- Нездоровая пища, сладкие напитки, ожирение и алкоголь, вероятно, сыграли свою роль в развитии онкологии, но наши данные подчеркивают важность отказа от ненужных антибиотиков, особенно у детей и молодых людей.

Было обнаружено, что использование антибиотиков было связано с повышенным риском рака толстой кишки для всех возрастов. Но для людей до 50 лет риск был увеличен почти на 50%. В младшей возрастной группе использование антибиотиков было связано с раком первой части толстой кишки (правая сторона).

Лесли Сэмюэл объяснил это тем, что содержимое правой части толстой кишки более жидкое и что естественные бактерии, живущие там, могут отличаться от того, что находится дальше по толстой кишке. Соответственно, у них другая, более острая, реакция на антибиотики.

Он также напомнил, что заболевание раком толстой кишки во всем мире растет со скоростью 3% в год. Многие страны уже внедрили программы обязательно скрининга на рак толстой кишки, и там показатели обнаружения и лечения намного лучше.

АНТИБИОТИКИ VS БАКТЕРИИ: КТО ПОБЕДИТ?

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения назвала невосприимчивость бактерий к антибиотикам реальной опасностью, которая подстерегает жителей всех стран и регионов. Постоянное неоправданное применение таких препаратов приводит к тому, что микроорганизмы, постоянно сталкиваясь с атакой медикаментов, вырабатывают к ним иммунитет. И в то время, пока люди создают новые антибиотики, бактерии «изобретают» очередные способы защиты от них.

Получается, что мы, принимая антибиотики, уже не получаем того эффекта, на который рассчитывали. А вот вред своему организму наносим сильный.

Отдавая должное важности и нужности антибиотиков как класса (они реально и без преувеличений спасают жизни людей), ученые призывают врачей сократить их назначение «на всякий случай». А людей - отказаться от самоназначения антибиотиков по поводу и без.