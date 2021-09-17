Ямал прирастает нефтью

Вагит Алекперов, Алексей Миллер и Александр Дюков подписали соглашение о создании совместного предприятия. Фото пресс-службы ПАО Газпром

То, о чём говорили вот уже более трёх месяцев как о возможности, в четверг стало реальностью: «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть» подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе ООО «Меретояханефтегаз» и о совместной разработке целого нефтяного кластера, включающего Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, Северо-Самбургское, Меретояхинское месторождения, а также два Западно-Юбилейных лицензионных участка. Как отмечается в пресс-релизе, совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.

Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение. Оно было открыто еще в 1962 году и входит в число крупнейших месторождений Западной Сибири по размеру геологических запасов: 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа. Однако начало его полномасштабного освоения откладывалось из-за сложного геологического строения. В рамках совместного предприятия ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» объединят финансовые и технологические ресурсы для освоения «трудных» запасов, в том числе добычи нефти из ачимовской толщи.

Это станет важной задачей в масштабах всей отрасли и даст активный толчок для новых инвестиций в российский нефтегаз и Заполярье в частности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

«Проекты в России всегда были и остаются главным приоритетом для ЛУКОЙЛа, мы видим для этого огромный потенциал. Компания заинтересована в увеличении инвестиций и в добыче, и в переработке углеводородов на территории нашей страны. Мы активно развиваем новые месторождения в Западной Сибири, Тимано-Печоре, Каспийском и Балтийском морях и в других регионах РФ, продолжаем реализацию точечных проектов глубокой переработки нефти на российских НПЗ. «Газпром» и «Газпром нефть» на протяжении многих лет являются нашими стратегическими партнерами, в сотрудничестве с которыми мы можем объединить лучшие отечественные технологии для развития крупного нового кластера добычи углеводородов в ключевом для нас регионе – ЯНАО. Развитие этого кластера обеспечит дополнительную добычу углеводородов и налоговые поступления в бюджет России, мультипликативный эффект для смежных отраслей», - сказал президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

По словам председателя Правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, разработка месторождений, вошедших в периметр совместного предприятия с ЛУКОЙЛом, «создаст новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а также будет способствовать дальнейшему технологическому развитию компаний и всей экосистемы подрядчиков и производителей оборудования».

ОСВОЕНИЕ «ТРУДНЫХ» ЗАПАСОВ

Как заявил председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, «Наша задача – эффективное вовлечение в разработку запасов углеводородов со сложным геологическим строением в Заполярье. Совместные усилия двух компаний позволят применить здесь наилучшие технические решения. Надо также отметить, что создание СП поддерживает дальнейшее развитие стратегического партнерства Группы Газпром с компанией ЛУКОЙЛ».

Создание СП по Меретояхинскому месторождению является продолжением давнего сотрудничества двух ВИНКов. С 2014 года между крупнейшей частной нефтяной компанией России и «Газпромом» действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого стороны работают по самым разным направлениям, в том числе поставок газа в ЯНАО и на Каспии, - здесь стороны участвуют в проекте освоения Центрального месторождения. С 2015 года на Сосногорский газоперерабатывающий завод (Республика Коми) поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В прошлом году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали соглашение об условиях освоения Ванейвисского и Лаявожского участков недр в соседнем Ненецком автономном округе. И уже в марте 2021 года в развитие этого соглашения создано СП – «Лаявожнефтегаз».

В 2020 году «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «Татнефть» закрыли сделку по созданию совместного предприятия для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Оренбургской области.

Наконец, как заявлял в начале сентября Вагит Алекперов, «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с «Газпромом» по поводу концепции развития Хвалынского месторождения на Каспии (Казахстан).

Сотрудничество двух гигантов отечественного ТЭКа не ограничивается добычей и транспортировкой сырья. В петербургском аэропорту Пулково работает ООО «Топливозаправочная компания «Северо-Запад», созданная на паритетных началах ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» и АО «Газпромнефть-Аэро». А в 2018 г. «ЛУКОЙЛ» договорился с ООО «Газпром газомоторное топливо» о развитии делового партнерства в области использования газа в качестве такого топлива.

Наконец, между компаниями подписано соглашение о совместных операциях по ликвидации возможных разливов нефти в Арктике, особенно в части эксплуатации ледостойкой платформы «Приразломная» и Варандейского нефтяного отгрузочного терминала. В 2017 году «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть» провели первые учения по отработке совместных действий в районе «Приразломной» и Варандея. Результаты учений показали, что обе компании обладают для этого достаточными силами и средствами.

Именно поэтому сообщение о создании нового СП на Ямале открывает за собой нечто гораздо большее, а именно: тот потенциал сотрудничества, который уже накапливался все эти годы совместной работы ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Он, вне всякого сомнения, должен сработать. Не может не сработать.