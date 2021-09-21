Новые виды мошенничества: фальшивые госуслуги, инстаграм-благодетели и телефонные мздоимцы

Современные преступники подстерегают людей в виртуальном пространстве Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники продолжают атаковать россиян. И способы придумывают один другого изощреннее. При этом офлайн-грабеж (на улице или в квартире) уже редкость. Гораздо чаще преступники подстерегают людей в виртуальном пространстве: находят в социальных сетях, пишут по электронной почте или звонят по мобильному телефону. Чтобы не отдать свои деньги мошенникам, нужно знать определенные правила.

ФАЛЬШИВЫЕ ГОСУСЛУГИ

«На днях на рабочую почту пришло уведомление от портала госуслуг. Налоговая требовала оплатить налог за машину. Все очень удобно. Можно было сразу перейти по ссылке и ввести данные карты. Я бы так и сделала, но у меня никогда не было машины...», - рассказала Анна, коллега по работе.

Она подумала, что, как и многие, стала жертвой бюрократической ошибки. Бывало же такое, что налоговая присылала уведомления о налогах тем, кто давным-давно продал или снял с учета машины. Приходилось идти в инспекцию и разбираться. Анна была готова тоже туда отправиться, письмо выглядело как настоящее. Но вдруг она заметила, что адрес сайта был написан с ошибкой — www.gcsuslugi.ru. И все встало на свои места. Оказывается, мошенники зарегистрировали внешне похожий на сайт госуслуг домен и сделали массовую рассылку — в расчете на невнимательность граждан.

Другой вариант развода с порталом госуслуг обнаружили в Сбере. В банк стали поступать жалобы от клиентов, которым на электронные почты стали приходить фальшивые уведомления об откреплении от поликлиники. Якобы по причине технического сбоя. В письме предлагалось как можно скорее (по причине пандемии) пройти перерегистрацию. При переходе по ссылке люди попадали на фальшивый портал госуслуг, заполняли на нем анкету и уплачивали «пошлину». То есть, передавали мошенникам все личные и финансовые данные. И потери на этом не заканчивались. Получив доступ к профилю человека на «Госуслугах», мошенники могли оформить кредит или микрозайм на имя жертвы, пояснили в Сбере.

Вариант развода с порталом госуслуг обнаружили в Сбере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОВЕТ «КП»

Что делать, чтобы не попасться?

- Внимательно смотрите на адрес сайта, на котором вы находитесь. В случае с порталом «Госуслуги», это всегда esia.gosuslugi.ru. Если вы еще не ввели логин и пароль, а вас сразу просят добавить какие-то платежные реквизиты, ни в коем случае этого не делайте, - рассказали в Минцифры.

Там пояснили, что зачастую целью преступников являются не только деньги, но и персональные данные. К примеру, получив доступ к личному кабинету на портале госуслуг, мошенники получат очень много личной информации, которую затем могут использовать в целях запугивания.

ИНСТАГРАМ-НАСЛЕДНИКИ

Помните африканские письма от нигерийских принцев, которым нужен был посредник, чтобы вывезти из страны миллионы долларов? Теперь в ходу у мошенников другие технологии. Они освоили самые популярные соцсети. И теперь пишут потенциальным жертвам в Instagram.

- Летом мне написала какая-то женщина из Латинской Америки. Сказала, что ей очень понравилась моя страничка и что я очень похожа на ее погибшую внучку. Через пару дней она написала, что у нее подтвердилась последняя стадия рака, жить ей осталось от силы пару недель, родственников в живых не осталось и она решила оставить мне все свое состояние — 20 миллионов долларов. Я аж подпрыгнула на стуле, - рассказывает блогер Ирина.

Она, конечно, сразу подумала, что может иметь дело с мошенницей. Но переписку прерывать не стала. А вдруг все на самом деле?!

- Чтобы получить наследство, нужно было оформить юридические документы. И эта услуга стоит 300 долларов. Женщина стала торопить: мол, дни на исходе, нужно успеть все оформить до того, как заболевание войдет в критическую стадию. На мой резонный вопрос, почему нельзя взять эти 300 долларов из тех 20 миллионов, стала отвечать что-то невразумительное. Эх, а я уже стала мечтать о собственной вилле! - сокрушается Ирина.

Тем не менее в некоторых случаях мошенникам все же удается поймать доверчивых россиян на удочку. Так, недавно москвичка отправила таких лже-благодетелям 135 тысяч рублей. Зарубежный меценат якобы хотел передать средства в фонд поддержки больных детей, а курьера с деньгами задержали на границе. Чтобы освободить его из-под стражи, требовалось две тысячи долларов. Их женщина и лишилась.

В некоторых случаях мошенникам все же удается поймать доверчивых россиян на удочку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВЕТ «КП»

Что делать, чтобы не попасться?

Здесь техника безопасности довольно простая. Нужно просто помнить: сказки бывают только в сказках. Если незнакомый человек готов оставить вам крупную сумму денег, это из разряда фантастики. А если он еще и просит предоплату, то он точно мошенник. Таких благодетелей нужно сразу добавлять в «черный список», пока они не выманили у вас либо деньги, либо персональную информацию.

ТЕЛЕФОННЫЕ МЗДОИМЦЫ

Казалось бы, звонки из «службы безопасности банка» поступали уже всем россиянам по несколько десятков раз. Но все равно находятся те, кто отдают телефонным мошенникам все свои сбережения да еще и залезают в кредиты. Сейчас в ходу у преступников следующий сценарий. Они через сайты банков оформляют на имя человека заявку на получение кредита, а потом звонят и начинают устрашать. Мол, кредит уже оформлен, и чтобы избежать последствий, нужно срочно снять деньги и положить их на специальный страховой счет.

Недавно таким образом жительницу Москвы вынудили оформить на себя два кредита на общую сумму в 10 млн рублей, а потом перевести эти деньги мошенникам («Комсомолка» писала об этом). Причем случай не единичный. По данным ЦБ, только во втором квартале этого года мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд рублей. И лишь 7,4% из этой суммы удалось вернуть.

Все равно находятся те, кто отдают телефонным мошенникам все свои сбережения да еще и залезают в кредиты. Фото: Shutterstock

СОВЕТ «КП»

Что делать, чтобы не попасться?

- Люди боятся потерять деньги. На этом чувстве и играют преступники. Они пугают жертву, давят на эмоциональные болевые точки - и человек входит в некое состояние транса. После этого ему протягивают руку помощи: «Я сейчас вам помогу, дам четкую инструкцию, как защитить свои деньги». В итоге люди сами все отдают. Чтобы выйти из состояния транса, достаточно сделать какое-то резкое движение, хлопок или щелчок. Ну или положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк (по номеру, который указан на карте. - Ред.), - говорит Ирина Коржаева, психолог, гипнотерапевт.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анна ХАРНАС, глава дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России

«Людей завлекают скидками, торопят и запугивают»

Суть любого мошенничества - принудить человека выполнить те или иные действия. Людей могут завлекать дешевыми авиабилетами, скидками на электронику, популярными брендами одежды по неожиданно низким ценам, сообщениями от госорганов и пр. Ссылку могут прислать на электронную почту, в мессенджерах и социальных сетях. Сообщения создаются «ювелирно». Найти отличия от оригинала сложно. Вот что нужно знать, чтобы не отдать деньги или личные данные мошенникам:

1. Руководствуйтесь простым правилом - не открывайте ссылки, приходящие в сообщениях, а самостоятельно вбивайте название сайта в поисковике. Если ссылку прислал знакомый или коллега, созвонитесь с ним и уточните, не был ли взломан его аккаунт.

2. В поддельных письмах содержится элементы крайней срочности и запугивания - «иначе будет поздно». Ссылка замаскирована под QR-код, картинку-стикер, предложение поучаствовать в лотерее или под скидочный купон. Пользователю нужно помнить, что все письма из налоговой или госуслуг — информационные. Они лишь дублируют то, что поступило в личный кабинет. Чтобы получить полную информацию, лучше использовать официальный сайт, а не ссылку из письма.

3. Целью мошенников не всегда является кража денег. Значительная часть схем направлена на похищение персональных данных. Проанализировав их, можно сделать вывод о социальном и финансовом статусе человека. Если «клиент» интересен и перспективен, с ним можно «работать» дальше, используя другие способы. Наличие детальной персональной информации позволит более эффективно вводить жертву в заблуждение и получить желаемый результат - ограбить.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Как правильно обращаться с деньгами и не потерять их - моифинансы.рф.