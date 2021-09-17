Покрытый татуировками сын Яковлевой снова сменил имидж

Сын Елены Яковлевой Денис - эпатажный молодой человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сын актрисы Елены Яковлевой всегда выделялся незаурядной внешностью. 28-летний Денис Шальных покрыл свое тело многочисленными татуировками. Даже его лицо густо разукрашено наколками. Позже молодой человек пожалел о своем эксперименте и попытался вывести татушки. Однако удалить татуировку гораздо сложнее, чем набить ее. Кожу приходится обрабатывать лазером, это очень болезненная процедура. Молодой человек в итоге сдался и оставил все как есть. Впрочем, ему все же удалось избавиться от самой мрачной татуировки – он сумел вывести с лица наколку в виде черного гроба.

Так же креативно Денис всегда относился и к собственной прическе. Несколько лет парень носил ирокез, который он периодически окрашивал в яркие цвета – от розового до салатового. Одно время молодой человек работал в барбершопе, так что набил руку на необычных стрижках и легко менял цвет волос. Но теперь и эти эксперименты остались в прошлом. Денис отрастил длинные волосы и интеллигентную бородку, которая довольно удачно маскирует его татуировки. Кроме того, молодой человек начал носить очки в строгой оправе, благодаря которым совершенно преобразился. Теперь внешность Дениса шокирует окружающих гораздо меньше.

Денис отрастил длинные волосы, обзавелся бородкой и очками. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, сын знаменитой актрисы изменился благодаря новой возлюбленной. Денис познакомился с милой девушкой по имени Светлана. Она-то и опубликовала в Инстаграме фотографии, запечатлевшие его новый облик. Молодые люди съехались и живут вместе. Кроме того, квартиру вместе с ними делят четыре кота. Несмотря на свой брутальный образ, Денис очень нежно заботится о домашних питомцах. Молодой человек не может пройти мимо брошенных животных и подбирает бездомных котиков.

- Помимо татуировок там есть еще замечательная душа, Денис – замечательный и заботливый сын, - рассказала в одном из интервью Елена Яковлева.

Вместе с Денисом и его девушкой квартиру делят четыре котика. Фото: Инстаграм.

Елена Яковлева очень переживает за сына и обижается, когда в соцсетях его называют фриком. По словам артистки, в юности Денис наделал много ошибок, за которые теперь расплачивается.

- Оставьте ребёнка в покое! Да, он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться, - как-то в сердцах высказалась актриса.

Новая девушка Дениса Светлана. Фото: Инстаграм.

Единственный сын актерской пары Елены Яковлевой и Валерия Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой, когда создал свою группу. Пробует себя Денис и как актер: вместе с мамой он иногда выходит на сцену. На совершеннолетие Яковлева сделала сыну отличный подарок – купила ему квартиру в доме, расположенном неподалеку от своего собственного жилья. Так что мама и сын живут по соседству. Двухкомнатные апартаменты достаточно скромные, но вполне комфортные: гостиная, соединенная с кухней, велотренажер, рабочий стол, большой телевизор, зеркальный шкаф в спальне.

Шальных-младший ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит и качается в спортзале (одно время он работал тренером по фитнесу). В прошлом Денис пережил развод, со своей женой Викторией он был в браке года.