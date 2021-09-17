РГО сообщило о пропаже экспедиции в Красноярском крае

Группа из географов и археологов планировала пройти по Тунгусской тропе Фото: Shutterstock

Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. Географы и археологи планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Последний раз известия от группы поступали 11 сентября, им оставалось около 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. Об этом рассказали kp.ru в пресс-службе РГО.

В составе группы работали два сотрудника Русского географического общества - руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Само РГО не выступало организатором экспедиции.

Планируемый маршрут экспедиции выглядит так: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.

Маршрут экспедиции

Утром 17 сентября в Томское областное отделение РГО обратилась местная жительница, которая была обеспокоена тем, что перестали выходить на связь её 16-летний сын и бывший супруг.

Ранее они сообщали о себе вечером 11 сентября и сказали, что предположительно им остается 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. Достигнув его, они собирались выдвигаться в Томск.

Томское областное отделение РГО наладило коммуникацию со всеми населёнными пунктами, которые лежат на нитке маршрута экспедиции. Выяснилось, что в последний раз она была замечена в районе поселка Кривляк. Вечером 11 сентября водитель лесовоза видел экспедицию у поселка Майское, неподалеку от озера Светленькое в Енисейском районе. Известно, что там есть мобильная связь и вероятно именно оттуда был сделан звонок, о котором рассказала жительница Томска.

Следующий населённый пункт на маршруте - Фактория Сым - скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции, следов их пребывания там не обнаружено. Исполнительный директор Томского областного отделения РГО Юлия Калюжная передала в отделение МЧС по Томской области всю имеющуюся информацию, номера телефонов участников экспедиции. К настоящему моменту спасатели начали поисковую операцию.

Руководитель экспедиции Алексей Гапонов. Кадр из документального фильма.

СПРАВКА "КП"

Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области ставила перед собой задачу подтвердить предположения о причинах переноса Кетского острога — средневекового русского города, потерянного ещё в XVII веке. Группа исследователей должна была пройти по так называемой Тунгусской тропе. Известно, что этим маршрутом с конца XIX века пользовались эвенки, экспедиция планировала найти археологические доказательства использования этого пути кочевыми народами в более ранний период.

- Эта территория до сих пор белое пятно на картах палеонтологов, археологов и геоморфологов из-за своей труднодоступности и удалённости от населённых пунктов, - рассказывал о районе экспедиции ее руководитель, Алексей Гапонов.