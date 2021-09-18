Канье Уэст изменил Ким Кардашьян с известной певицей

Оказывается, Канье был неверен своей жене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развод рэпера Канье Уэста и модели Ким Кардашьян обрастает новыми подробностями. Оказывается, музыкант в браке не хранил верность своей жене. Источник из окружения знаменитой пары сообщил, что Канье изменил Ким с певицей из списка звезд первой величины. Это произошло сразу после рождения их среднего сына Сейнта.

- Тогда Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, потому что она была ближе к его студии, и он не собирался возвращаться домой к Ким и новорожденному ребенку, - поведал инсайдер в интервью «The Sun».

Малыш Сейнт появился на свет в 2015 году. Ким тогда едва не умерла при родах. У нее возникли проблемы с плацентой, началось сильное кровотечение, врачи едва спасли ее. Модель потом долго восстанавливалась.

- Это было действительно тяжелое время для них. Ким чувствовала себя не в своей тарелке: грудное вскармливание, лишний вес, ребенок в спальне, ранние утренние упражнения и диета. А Канье часто задерживался допоздна, - рассказал источник из окружения пары.

Когда Ким узнала об измене мужа, это стало для нее ударом. Молодая мама переживала, она считала, что все случилось из-за того, что она потеряла форму после родов.

- Она винила себя и поклялась прийти в норму быстрее, чем когда-либо, - сообщил инсайдер.

Ким долгое время поддерживала видимость счастливого брака. Фото: Инстаграм.

Впрочем, адюльтер с известной певицей оказался не единственным случаем похода Уэста налево. Для окружения Канье не было секретом, что он регулярно изменял Ким. Рэпер сам хвастался приятелям тем, что спит с фанатками.

- Во время своего тура «Saint Pablo Tour» он крутился перед своей командой, признаваясь, что спал с девушками за спиной Ким, - сообщил источник.

Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале этого года после семи лет брака. Супругам предстоит поделить в суде опеку над детьми. Наследников у бывших супругов четверо: 8-летняя Норт, 5-летний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм. Первых двух детей Кардашьян родила сама, двух младших выносили суррогатные матери. Ким просит суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.

Свое баснословное состояние Канье и Ким делить не будут: перед свадьбой они подписали брачный контракт, поэтому каждый из них останется при своих доходах. Уэст – завидный холостяк. В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. При этом сам Канье уверяет, что он гораздо богаче, чем о нем говорят: рэпер настаивает, что на его счетах лежат 3 миллиарда долларов. Значительную часть богатства Канье заработал вовсе не на музыке, а на своем модном бренде Yeezy и сотрудничестве с Adidas.

Впрочем, и Кардашьян не бедствует. Недавно Ким официально стала миллиардершей, вслед за бывшим мужем попав в список самых состоятельных людей планеты по версии Forbes. По данным экспертов, сейчас у модели на счетах лежит один миллиард долларов. Кардашьян получает доход от собственной косметической марки KKW Beauty, бренда корректирующего нижнего белья Skims и рекламы в соцсетях.