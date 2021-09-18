В Саудовской Аравии выставлен на продажу "летающий дворец"

Лайнер за 22 года налетал смешные для самолета 6602 часа. Фото: controller.com

Не секрет, что когда речь заходит о деньгах, мало кто может соперничать с членами саудовского королевского дома: представители этой монархии совокупно владеют богатством в размере $1 триллиона и живут в состоянии, которое можно назвать «абсолютной роскошью».

Роскошными являются и средства их передвижения, например, частные самолеты, один из которых только что выставили на продажу.

Внутренняя отделка выполнена в светло-коричневых и бирюзовых тонах с золотыми инкрустациями. Фото: controller.com

Боинг-737, построенный в 1999-2000 году, ранее принадлежал одному из членов саудовской королевской семьи. Несмотря на солидный возраст, большую часть своей жизни лайнер провел на земле, налетав за 22 года смешные для самолета 6602 часа.

На борту этого воздушного судна с максимально возможным комфортом могут разместиться до 25 гостей, о членах экипажа и обслуживающем персонале в объявлении о продаже не говорится.

На борту воздушного судна с максимально возможным комфортом могут разместиться до 25 гостей. Фото: controller.com

Внутренняя отделка выполнена в светло-коричневых и бирюзовых тонах с золотыми инкрустациями. Среди помещений, расположенных внутри лайнера, имеются два роскошных салона, большая спальня и две кухни.

Настоящее имя владельца воздушного судна не раскрывается, и журналисты связывают объявление о продаже с недавней войной с коррупцией, развернувшейся в королевстве.

Настоящее имя владельца воздушного судна не раскрывается. Фото: controller.com

Цена самолета пока тоже неизвестна, но специалисты утверждают, что на фоне реальной стоимости летающего дворца она будет более чем скромной: недавно аналогичный самолет был продан за $15 миллионов, в то время, как стоимость нового лайнера такого же класса составляет порядка $75 миллионов, а дизайн и внутреннее убранство добавят к этой сумме еще около $10 миллионов.