В Великобритании продали любимое украшение принцессы Маргарет

Принцесса Маргарет - младшая и единственная сестра королевы Елизаветы II Фото: EAST NEWS

Платиновый браслет Cartier с жемчугом и бриллиантами, который принадлежал сестре британской королевы - принцессе Маргарет, продан в Великобритании с аукциона за €375000.

Ювелирное украшение было у принцессы одним из любимых. В фотоархивах Букингемского дворца есть фотография, сделанная в 1949 году, на которой запечатлена 19-летняя Маргарет, дочь короля Георга VI и королевы Елизаветы I. Ее шею украшает ожерелье из жемчуга, а руку – платиновый браслет, который на 18-летие ей подарила принцесса Мэри - дочь Георга V и королевы Марии.

Браслет уже становился предметов торгов в 2006 году. Фото: Dix Noonan Webb

Браслет, датируемый 1925 годом, выполнен в стиле ар-деко. Его стартовая стоимость составляла €46000. Но в ходе торгов сумма увеличилась почти в 10 раз. О том, кто приобрел семейную реликвию Виндзоров, организаторы аукциона сообщать не стали.

Браслет выставлялся на продажу не впервые: он уже становился предметов торгов в 2006 году, через четыре года после смерти Маргарет.

В настоящий момент можно обзавестись еще одним лотом, имевшим отношение к покойной принцессе: выставлен на продажу автомобиль 1980 года выпуска. На протяжении 22 лет им пользовалась только Маргарет. В салоне этого авто в качестве пассажиров не раз отправлялись в поездки леди Диана, а также президент США Рональд Рейган с супругой Нэнси.

За раритет просят €65000. Он был оснащен по индивидуальному проекту Маргарет: увеличенные зеркала заднего вида, обивка салона в зеленых тонах.

После смерти принцессы машину унаследовал ее сын, а в 2002 году автомобиль приобрел биограф британской королевской семьи Рональд Олрайт.